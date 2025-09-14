https://ria.ru/20250914/pozhar-2041868141.html

В Ростовской области перекрыли дорогу "Ростов-на-Дону – Азов" из-за пожаров

В Ростовской области перекрыли дорогу "Ростов-на-Дону – Азов" из-за пожаров

происшествия

ростовская область

россия

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен - РИА Новости. Автодорога "Ростов-на-Дону – Азов" в Ростовской области перекрыта на участке с первого по 17-й километр в связи с ландшафтными пожарами и ограниченной видимостью, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону. "В связи с ландшафтными пожарами и ограниченной видимостью автодорога "Ростов-на-Дону – Азов" перекрыта на участке с 1 по 17 километр. Движение осуществляется в объезд по старой дороге через хутор Кулешовка", - говорится в сообщении. Госавтоинспекция Ростовской области призывает водителей учитывать эту информацию при планировании маршрута и быть предельно внимательными на дороге.

ростовская область

россия

