В Ростовской области перекрыли дорогу "Ростов-на-Дону – Азов" из-за пожаров
16:23 14.09.2025 (обновлено: 16:58 14.09.2025)
В Ростовской области перекрыли дорогу "Ростов-на-Дону – Азов" из-за пожаров
происшествия
ростовская область
россия
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен - РИА Новости. Автодорога "Ростов-на-Дону – Азов" в Ростовской области перекрыта на участке с первого по 17-й километр в связи с ландшафтными пожарами и ограниченной видимостью, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону. "В связи с ландшафтными пожарами и ограниченной видимостью автодорога "Ростов-на-Дону – Азов" перекрыта на участке с 1 по 17 километр. Движение осуществляется в объезд по старой дороге через хутор Кулешовка", - говорится в сообщении. Госавтоинспекция Ростовской области призывает водителей учитывать эту информацию при планировании маршрута и быть предельно внимательными на дороге.
ростовская область
россия
происшествия, ростовская область, россия
Происшествия, Ростовская область, Россия
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
ПроисшествияРостовская областьРоссия
 
 
