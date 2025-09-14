https://ria.ru/20250914/pozhar-2041859838.html

Природный пожар в селе Кулешовка в Ростовской области локализовали

Природный пожар в селе Кулешовка в Ростовской области локализовали - РИА Новости, 14.09.2025

Природный пожар в селе Кулешовка в Ростовской области локализовали

Пожар в селе Кулешовка в Азовском районе Ростовской области локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 14.09.2025

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен - РИА Новости. Пожар в селе Кулешовка в Азовском районе Ростовской области локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону."В 16.05 мск в Кулешовке локализация пожара на 1,5 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.Ранее в воскресение сообщалось, что в 11.49 мск загорелся камыш в селе Кулешовка в Азовском районе Ростовской области.Площадь пожара составляла 1,5 тысячи квадратных метров, огонь тушат 16 человек и четыре автоцистерны, уточняли в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

Новости

