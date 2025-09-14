Рейтинг@Mail.ru
Природный пожар в селе Кулешовка в Ростовской области локализовали - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:26 14.09.2025 (обновлено: 16:35 14.09.2025)
https://ria.ru/20250914/pozhar-2041859838.html
Природный пожар в селе Кулешовка в Ростовской области локализовали
Природный пожар в селе Кулешовка в Ростовской области локализовали - РИА Новости, 14.09.2025
Природный пожар в селе Кулешовка в Ростовской области локализовали
Пожар в селе Кулешовка в Азовском районе Ростовской области локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T16:26:00+03:00
2025-09-14T16:35:00+03:00
происшествия
ростовская область
азовский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен - РИА Новости. Пожар в селе Кулешовка в Азовском районе Ростовской области локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону."В 16.05 мск в Кулешовке локализация пожара на 1,5 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.Ранее в воскресение сообщалось, что в 11.49 мск загорелся камыш в селе Кулешовка в Азовском районе Ростовской области.Площадь пожара составляла 1,5 тысячи квадратных метров, огонь тушат 16 человек и четыре автоцистерны, уточняли в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
https://ria.ru/20250914/krasnogorsk-2041824444.html
https://ria.ru/20250913/pozhar-2041744934.html
ростовская область
азовский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростовская область, азовский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростовская область, Азовский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Природный пожар в селе Кулешовка в Ростовской области локализовали

Пожар в ростовском селе Кулешовка локализовали на площади 1500 квадратов

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен - РИА Новости. Пожар в селе Кулешовка в Азовском районе Ростовской области локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
"В 16.05 мск в Кулешовке локализация пожара на 1,5 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
Пожарные работают на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
В Красногорске потушили пожар на строящейся парковке
Вчера, 13:24
Ранее в воскресение сообщалось, что в 11.49 мск загорелся камыш в селе Кулешовка в Азовском районе Ростовской области.
Площадь пожара составляла 1,5 тысячи квадратных метров, огонь тушат 16 человек и четыре автоцистерны, уточняли в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
Пожар на складе в поселке городского типа Некрасовский - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Пожар уничтожил вещи блогеров на миллионы рублей, сообщили СМИ
13 сентября, 21:33
 
ПроисшествияРостовская областьАзовский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала