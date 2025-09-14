Рейтинг@Mail.ru
Посол Ерхов рассказал о попытках НАТО укрепить контроль над Украиной - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:33 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/posol-2041790934.html
Посол Ерхов рассказал о попытках НАТО укрепить контроль над Украиной
Посол Ерхов рассказал о попытках НАТО укрепить контроль над Украиной - РИА Новости, 14.09.2025
Посол Ерхов рассказал о попытках НАТО укрепить контроль над Украиной
Ряд государств НАТО пытаются сформировать структуру, которая обеспечит военно-политический контроль над Украиной, при этом Киеву дают "заманчивые обещания",... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T09:33:00+03:00
2025-09-14T09:33:00+03:00
в мире
украина
россия
турция
алексей ерхов
владимир путин
кир стармер
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149854/81/1498548150_0:38:1429:842_1920x0_80_0_0_fa8608d9af38f1655854a67694adf7d5.jpg
АНКАРА, 14 сен – РИА Новости. Ряд государств НАТО пытаются сформировать структуру, которая обеспечит военно-политический контроль над Украиной, при этом Киеву дают "заманчивые обещания", заявил завершивший дипломатическую миссию в Турции посол РФ Алексей Ерхов. Пятого сентября президент России Владимир Путин своим указом освободил Алексея Ерхова от обязанностей посла РФ в Турции, назначив дипломата послом в Узбекистане. "Полагаю, что прорабатываемые т.н. "коалицией желающих" эвентуальные "гарантии безопасности" действительно имеют довольно мало общего с коллективной обороной НАТО. Скорее, дело обстоит наоборот. Налицо – попытка ряда государств, пусть и входящих в Североатлантический альянс, сформировать вне его формальных рамок и механизмов некую принципиально новую структуру, позволяющую им обеспечивать свое плотное военное присутствие на восточно-европейском театре и укрепить военно-политический контроль над Украиной. Ей же самой, понятно, при этом дают разные заманчивые обещания", - сказал посол в интервью турецкой проправительственной газете Hurriyet. Ранее в Париже состоялась встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что двадцать шесть стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщал, что обсуждал с госсекретарем США Марко Рубио вопрос предоставления Киеву гарантий безопасности. По его словам, Анкара настаивает на участии в этих переговорах и не хочет, чтобы тема рассматривалась без ее участия. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
https://ria.ru/20250913/ukraina-2041746070.html
https://ria.ru/20250913/ukraina-2041646416.html
украина
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149854/81/1498548150_0:0:1429:1072_1920x0_80_0_0_fe9e54077fcd9d63df7ae28967ffc1f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, турция, алексей ерхов, владимир путин, кир стармер, нато
В мире, Украина, Россия, Турция, Алексей Ерхов, Владимир Путин, Кир Стармер, НАТО
Посол Ерхов рассказал о попытках НАТО укрепить контроль над Украиной

Посол Ерхов: НАТО пытается сформировать структуру для контроля над Украиной

© РИА Новости / Александр ЛешуковПосол России в Турции Алексей Ерхов
Посол России в Турции Алексей Ерхов - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Александр Лешуков
Посол России в Турции Алексей Ерхов . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 14 сен – РИА Новости. Ряд государств НАТО пытаются сформировать структуру, которая обеспечит военно-политический контроль над Украиной, при этом Киеву дают "заманчивые обещания", заявил завершивший дипломатическую миссию в Турции посол РФ Алексей Ерхов.
Пятого сентября президент России Владимир Путин своим указом освободил Алексея Ерхова от обязанностей посла РФ в Турции, назначив дипломата послом в Узбекистане.
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
"Не обратят внимания". На Украине пожаловались на планы НАТО
13 сентября, 21:55
"Полагаю, что прорабатываемые т.н. "коалицией желающих" эвентуальные "гарантии безопасности" действительно имеют довольно мало общего с коллективной обороной НАТО. Скорее, дело обстоит наоборот. Налицо – попытка ряда государств, пусть и входящих в Североатлантический альянс, сформировать вне его формальных рамок и механизмов некую принципиально новую структуру, позволяющую им обеспечивать свое плотное военное присутствие на восточно-европейском театре и укрепить военно-политический контроль над Украиной. Ей же самой, понятно, при этом дают разные заманчивые обещания", - сказал посол в интервью турецкой проправительственной газете Hurriyet.
Ранее в Париже состоялась встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что двадцать шесть стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщал, что обсуждал с госсекретарем США Марко Рубио вопрос предоставления Киеву гарантий безопасности. По его словам, Анкара настаивает на участии в этих переговорах и не хочет, чтобы тема рассматривалась без ее участия.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
СМИ раскрыли, что Макрон на самом деле думает об Украине
13 сентября, 13:15
 
В миреУкраинаРоссияТурцияАлексей ЕрховВладимир ПутинКир СтармерНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала