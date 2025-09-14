https://ria.ru/20250914/pomidor-2041764407.html
Врач рассказала, сколько помидоров нужно есть в день
Врач рассказала, сколько помидоров нужно есть в день - РИА Новости, 14.09.2025
Врач рассказала, сколько помидоров нужно есть в день
Взрослым людям рекомендуется употреблять не более 200-300 граммов помидоров в день, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Сабина Шафикова. РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T03:17:00+03:00
2025-09-14T03:17:00+03:00
2025-09-14T03:17:00+03:00
россия
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102263/51/1022635135_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_21e4d90b65469b3cc84889fcf2e73be9.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Взрослым людям рекомендуется употреблять не более 200-300 граммов помидоров в день, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Сабина Шафикова. "Взрослым нужно употреблять до 200–300 граммов помидоров в день, это два-три средних помидора", - сказала Шафикова. По словам врача, помидоры содержат витамины С, К, группы В, калий и антиоксидант ликопин, способный снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых онкологических процессов. "Однако при гастрите с повышенной кислотностью или язвенной болезни свежие помидоры могут усиливать дискомфорт. Они содержат органические кислоты (яблочную, лимонную и щавелевую), которые повышают кислотность желудочного сока", - добавила собеседница.
https://ria.ru/20250912/vrach-2041340096.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102263/51/1022635135_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_2c478f69cf8a8e35aa30bba295409dc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, здоровье - общество
Россия, Здоровье - Общество
Врач рассказала, сколько помидоров нужно есть в день
Врач Шафикова: взрослым нужно съедать не более 2-3 помидоров в день
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Взрослым людям рекомендуется употреблять не более 200-300 граммов помидоров в день, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Сабина Шафикова.
"Взрослым нужно употреблять до 200–300 граммов помидоров в день, это два-три средних помидора", - сказала Шафикова.
По словам врача, помидоры содержат витамины С, К, группы В, калий и антиоксидант ликопин, способный снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых онкологических процессов.
"Однако при гастрите с повышенной кислотностью или язвенной болезни свежие помидоры могут усиливать дискомфорт. Они содержат органические кислоты (яблочную, лимонную и щавелевую), которые повышают кислотность желудочного сока", - добавила собеседница.