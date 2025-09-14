Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала, сколько помидоров нужно есть в день - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:17 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/pomidor-2041764407.html
Врач рассказала, сколько помидоров нужно есть в день
Врач рассказала, сколько помидоров нужно есть в день - РИА Новости, 14.09.2025
Врач рассказала, сколько помидоров нужно есть в день
Взрослым людям рекомендуется употреблять не более 200-300 граммов помидоров в день, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Сабина Шафикова. РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T03:17:00+03:00
2025-09-14T03:17:00+03:00
россия
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102263/51/1022635135_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_21e4d90b65469b3cc84889fcf2e73be9.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Взрослым людям рекомендуется употреблять не более 200-300 граммов помидоров в день, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Сабина Шафикова. "Взрослым нужно употреблять до 200–300 граммов помидоров в день, это два-три средних помидора", - сказала Шафикова. По словам врача, помидоры содержат витамины С, К, группы В, калий и антиоксидант ликопин, способный снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых онкологических процессов. "Однако при гастрите с повышенной кислотностью или язвенной болезни свежие помидоры могут усиливать дискомфорт. Они содержат органические кислоты (яблочную, лимонную и щавелевую), которые повышают кислотность желудочного сока", - добавила собеседница.
https://ria.ru/20250912/vrach-2041340096.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102263/51/1022635135_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_2c478f69cf8a8e35aa30bba295409dc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, здоровье - общество
Россия, Здоровье - Общество
Врач рассказала, сколько помидоров нужно есть в день

Врач Шафикова: взрослым нужно съедать не более 2-3 помидоров в день

© Fotolia / fotofundПомидоры
Помидоры - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© Fotolia / fotofund
Помидоры. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Взрослым людям рекомендуется употреблять не более 200-300 граммов помидоров в день, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Сабина Шафикова.
"Взрослым нужно употреблять до 200–300 граммов помидоров в день, это два-три средних помидора", - сказала Шафикова.
По словам врача, помидоры содержат витамины С, К, группы В, калий и антиоксидант ликопин, способный снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых онкологических процессов.
"Однако при гастрите с повышенной кислотностью или язвенной болезни свежие помидоры могут усиливать дискомфорт. Они содержат органические кислоты (яблочную, лимонную и щавелевую), которые повышают кислотность желудочного сока", - добавила собеседница.
Виноград - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Врач назвала продукт, который может снижать уровень холестерина
12 сентября, 03:11
 
РоссияЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала