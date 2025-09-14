Врач рассказала, сколько помидоров нужно есть в день

https://ria.ru/20250914/pomidor-2041764407.html

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Взрослым людям рекомендуется употреблять не более 200-300 граммов помидоров в день, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Сабина Шафикова. "Взрослым нужно употреблять до 200–300 граммов помидоров в день, это два-три средних помидора", - сказала Шафикова. По словам врача, помидоры содержат витамины С, К, группы В, калий и антиоксидант ликопин, способный снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых онкологических процессов. "Однако при гастрите с повышенной кислотностью или язвенной болезни свежие помидоры могут усиливать дискомфорт. Они содержат органические кислоты (яблочную, лимонную и щавелевую), которые повышают кислотность желудочного сока", - добавила собеседница.

