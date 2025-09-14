https://ria.ru/20250914/polsha-2041880918.html

Туск раскрыл, что случилось в Польше из-за России

Туск раскрыл, что случилось в Польше из-за России

В Польше усиливаются "пророссийские настроения", заявил премьер-министр Дональд Туск в социальной сети X. РИА Новости, 14.09.2025

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В Польше усиливаются "пророссийские настроения", заявил премьер-министр Дональд Туск в социальной сети X."Растет волна пророссийских настроений и антипатии к Украине. Задача политиков — сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению", — высказался Туск.По его словам, это является "испытанием патриотизма и зрелости" всего польского политического класса.Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство выразило готовность провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.

