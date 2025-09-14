https://ria.ru/20250914/polsha-2041866054.html

В Польше вышли из себя после слов постпреда России в ООН

В Польше вышли из себя после слов постпреда России в ООН - РИА Новости, 14.09.2025

В Польше вышли из себя после слов постпреда России в ООН

Слова официального представителя России при ООН Василия Небензи об инциденте с беспилотниками над Польшей разозлили Варшаву, передает издание Najwyższy Czas. РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T16:53:00+03:00

2025-09-14T16:53:00+03:00

2025-09-14T19:59:00+03:00

в мире

польша

россия

варшава

дмитрий песков

дональд туск

нато

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953305160_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ce7649a463429fa65e7e108a037fcd6b.jpg

МОСКВА, 14 cен — РИА Новости. Слова официального представителя России при ООН Василия Небензи об инциденте с беспилотниками над Польшей разозлили Варшаву, передает издание Najwyższy Czas."Польские политики не смогли ответить на эти (приведенные Небензей. — Прим. ред.) аргументы, вместо этого обрушились с оскорблениями в адрес России", — говорится в публикации.Как отметил на заседании СБ ООН на этой неделе российский постпред Василий Небензя, Варшава признала, что дроны могли залететь с территории Украины, но одновременно она поспешила возложить вину на Россию без предъявления каких-либо доказательств. Он призвал проанализировать реальные масштабы последствий инцидента и сравнить их с раздуваемым польскими и другими европейскими политиками ажиотажем.Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство выразило готовность провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.

https://ria.ru/20250912/nebenzya-2041575366.html

https://ria.ru/20250914/polsha-2041818584.html

https://ria.ru/20250914/konsultatsii-2041759811.html

польша

россия

варшава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, россия, варшава, дмитрий песков, дональд туск, нато, евросоюз, оон, василий небензя