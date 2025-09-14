Рейтинг@Mail.ru
В Польше вышли из себя после слов постпреда России в ООН - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:53 14.09.2025 (обновлено: 19:59 14.09.2025)
https://ria.ru/20250914/polsha-2041866054.html
В Польше вышли из себя после слов постпреда России в ООН
В Польше вышли из себя после слов постпреда России в ООН - РИА Новости, 14.09.2025
В Польше вышли из себя после слов постпреда России в ООН
Слова официального представителя России при ООН Василия Небензи об инциденте с беспилотниками над Польшей разозлили Варшаву, передает издание Najwyższy Czas. РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T16:53:00+03:00
2025-09-14T19:59:00+03:00
в мире
польша
россия
варшава
дмитрий песков
дональд туск
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953305160_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ce7649a463429fa65e7e108a037fcd6b.jpg
МОСКВА, 14 cен — РИА Новости. Слова официального представителя России при ООН Василия Небензи об инциденте с беспилотниками над Польшей разозлили Варшаву, передает издание Najwyższy Czas."Польские политики не смогли ответить на эти (приведенные Небензей. — Прим. ред.) аргументы, вместо этого обрушились с оскорблениями в адрес России", — говорится в публикации.Как отметил на заседании СБ ООН на этой неделе российский постпред Василий Небензя, Варшава признала, что дроны могли залететь с территории Украины, но одновременно она поспешила возложить вину на Россию без предъявления каких-либо доказательств. Он призвал проанализировать реальные масштабы последствий инцидента и сравнить их с раздуваемым польскими и другими европейскими политиками ажиотажем.Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство выразило готовность провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
https://ria.ru/20250912/nebenzya-2041575366.html
https://ria.ru/20250914/polsha-2041818584.html
https://ria.ru/20250914/konsultatsii-2041759811.html
польша
россия
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953305160_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_5045eb818eaf28f4df7977072027cb87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, россия, варшава, дмитрий песков, дональд туск, нато, евросоюз, оон, василий небензя
В мире, Польша, Россия, Варшава, Дмитрий Песков, Дональд Туск, НАТО, Евросоюз, ООН, Василий Небензя
В Польше вышли из себя после слов постпреда России в ООН

NC: речь Небензи в ООН об инциденте с беспилотниками разозлила Польшу

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 cен — РИА Новости. Слова официального представителя России при ООН Василия Небензи об инциденте с беспилотниками над Польшей разозлили Варшаву, передает издание Najwyższy Czas.
"Польские политики не смогли ответить на эти (приведенные Небензей. — Прим. ред.) аргументы, вместо этого обрушились с оскорблениями в адрес России", — говорится в публикации.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Россия не заинтересована в эскалации с Варшавой, заявил Небензя
12 сентября, 22:50
Как отметил на заседании СБ ООН на этой неделе российский постпред Василий Небензя, Варшава признала, что дроны могли залететь с территории Украины, но одновременно она поспешила возложить вину на Россию без предъявления каких-либо доказательств. Он призвал проанализировать реальные масштабы последствий инцидента и сравнить их с раздуваемым польскими и другими европейскими политиками ажиотажем.
Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Польша поднимет вопрос об инциденте с дронами в ЕС, сообщили СМИ
Вчера, 12:51
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство выразило готовность провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
Сотрудники правоохранительных органов и военные на месте обнаружении сбитого беспилотника в населенном пункте Вохынь, Польша - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Польша не готова к консультациям по инциденту с БПЛА, сообщил Ульянов
Вчера, 01:05
 
В миреПольшаРоссияВаршаваДмитрий ПесковДональд ТускНАТОЕвросоюзООНВасилий Небензя
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала