Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Польша осознала, что из себя представляет НАТО - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:29 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/polsha-2041762067.html
СМИ: Польша осознала, что из себя представляет НАТО
СМИ: Польша осознала, что из себя представляет НАТО - РИА Новости, 14.09.2025
СМИ: Польша осознала, что из себя представляет НАТО
Польша оказалась в состоянии большой политической неопределенности, так как после инцидента с дронами осознала слабость НАТО в сфере обеспечения безопасности,... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T02:29:00+03:00
2025-09-14T02:29:00+03:00
в мире
польша
россия
белоруссия
дональд туск
дмитрий песков
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758628532_0:223:3076:1953_1920x0_80_0_0_67a355ef5c2e7db3a2ba92d85e1d629b.jpg
МОСКВА, 14 cен — РИА Новости. Польша оказалась в состоянии большой политической неопределенности, так как после инцидента с дронами осознала слабость НАТО в сфере обеспечения безопасности, пишет австрийская газета Kurier."Внутри страны (Польши. — Прим. Ред.) этот инцидент вызвал серьезную неопределенность, поскольку 19 беспилотников в польском воздушном пространстве наглядно продемонстрировали слабость обороны (НАТО. — Прим. Ред.)", — говорится в материале.Как утверждает издание, политики и эксперты по оружию давно говорят о необходимости создания защиты от беспилотников вдоль восточной границы НАТО, но ни одна страна пока не приступила к ее реализации. При этом система защиты от дронов SKYctrl, являющаяся польской разработкой, едва работает, подвержена ошибкам и часто вообще не обнаруживает БПЛА.Инцидент с БПЛА в ПольшеПольский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над территорией Польши были сбиты "представлявшие опасность" дроны, назвав их российскими, однако никаких объективных подтверждений этого не привел. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш, Польша не предоставила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС России по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.В свою очередь, начальник Генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что силы ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживали беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена в небе над республикой.
https://ria.ru/20250913/ssha-2041746821.html
https://ria.ru/20250913/frg-2041725459.html
https://ria.ru/20250913/ukraina-2041707050.html
польша
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758628532_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_b279694f986d971f69f4cf234a8cfb5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, россия, белоруссия, дональд туск, дмитрий песков, нато, евросоюз
В мире, Польша, Россия, Белоруссия, Дональд Туск, Дмитрий Песков, НАТО, Евросоюз
СМИ: Польша осознала, что из себя представляет НАТО

Kurier: Польша осознала слабость НАТО после инцидента с БПЛА

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМарш националистов в Варшаве
Марш националистов в Варшаве - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Марш националистов в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 cен — РИА Новости. Польша оказалась в состоянии большой политической неопределенности, так как после инцидента с дронами осознала слабость НАТО в сфере обеспечения безопасности, пишет австрийская газета Kurier.
"Внутри страны (Польши. — Прим. Ред.) этот инцидент вызвал серьезную неопределенность, поскольку 19 беспилотников в польском воздушном пространстве наглядно продемонстрировали слабость обороны (НАТО. — Прим. Ред.)", — говорится в материале.
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
США проведут консультации с НАТО по инциденту с дронами в Польше
Вчера, 21:49
Как утверждает издание, политики и эксперты по оружию давно говорят о необходимости создания защиты от беспилотников вдоль восточной границы НАТО, но ни одна страна пока не приступила к ее реализации. При этом система защиты от дронов SKYctrl, являющаяся польской разработкой, едва работает, подвержена ошибкам и часто вообще не обнаруживает БПЛА.

Инцидент с БПЛА в Польше

Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над территорией Польши были сбиты "представлявшие опасность" дроны, назвав их российскими, однако никаких объективных подтверждений этого не привел. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш, Польша не предоставила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Вагенкнехт прокомментировала позицию Берлина по инциденту в Польше
Вчера, 19:43
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС России по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь, начальник Генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что силы ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживали беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена в небе над республикой.
Истребитель МиГ-29 ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Польша подняла в небо авиацию из-за активности БПЛА на Украине
Вчера, 18:13
 
В миреПольшаРоссияБелоруссияДональд ТускДмитрий ПесковНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала