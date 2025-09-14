https://ria.ru/20250914/polsha-2041762067.html

СМИ: Польша осознала, что из себя представляет НАТО

СМИ: Польша осознала, что из себя представляет НАТО - РИА Новости, 14.09.2025

СМИ: Польша осознала, что из себя представляет НАТО

Польша оказалась в состоянии большой политической неопределенности, так как после инцидента с дронами осознала слабость НАТО в сфере обеспечения безопасности,... РИА Новости, 14.09.2025

МОСКВА, 14 cен — РИА Новости. Польша оказалась в состоянии большой политической неопределенности, так как после инцидента с дронами осознала слабость НАТО в сфере обеспечения безопасности, пишет австрийская газета Kurier."Внутри страны (Польши. — Прим. Ред.) этот инцидент вызвал серьезную неопределенность, поскольку 19 беспилотников в польском воздушном пространстве наглядно продемонстрировали слабость обороны (НАТО. — Прим. Ред.)", — говорится в материале.Как утверждает издание, политики и эксперты по оружию давно говорят о необходимости создания защиты от беспилотников вдоль восточной границы НАТО, но ни одна страна пока не приступила к ее реализации. При этом система защиты от дронов SKYctrl, являющаяся польской разработкой, едва работает, подвержена ошибкам и часто вообще не обнаруживает БПЛА.Инцидент с БПЛА в ПольшеПольский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над территорией Польши были сбиты "представлявшие опасность" дроны, назвав их российскими, однако никаких объективных подтверждений этого не привел. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш, Польша не предоставила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС России по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.В свою очередь, начальник Генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что силы ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживали беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена в небе над республикой.

