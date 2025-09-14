Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о погоде на предстоящей неделе - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:58 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/pogoda-2041928911.html
Синоптик рассказал о погоде на предстоящей неделе
Синоптик рассказал о погоде на предстоящей неделе - РИА Новости, 14.09.2025
Синоптик рассказал о погоде на предстоящей неделе
Метеорологическая осень начнется в Центральной России на предстоящей неделе, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T23:58:00+03:00
2025-09-14T23:58:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
ливневые дожди и грозы в москве
вспышки на солнце
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039348465_0:259:3181:2048_1920x0_80_0_0_c2394db3387403b5c0a613ed2e30526e.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Метеорологическая осень начнется в Центральной России на предстоящей неделе, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Центральная Россия в ожидании смены климатических сезонов. Минувшая суббота и текущее воскресенье будут последними погожими и тёплыми выходными, а на предстоящей неделе начнётся метеорологическая осень", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что в понедельник и вторник Центральная Россия пока останется во власти малооблачного антициклона с ночным выхолаживанием в Москве до плюс 7 - плюс 10, и с дневным прогревом до комфортных плюс 19 - плюс 22 градусов. "В среду, в теплом секторе циклона, облаков в небе станет больше, но до дождей дело дойдет только в западных районах Подмосковья. Под утро плюс 10 - плюс 13, днем не выше плюс 20", - добавил Тишковец. Он уточнил, что в четверг ночью без осадков, температура плюс 9 - плюс 12, а днем будет облачно с прояснениями и, после 19 дней засушливого перерыва, местами пройдет кратковременный дождь, термометры покажут плюс 15 - плюс 18 градусов. "В ночь на пятницу осадки маловероятны, минимальная температура плюс 7 - плюс 10, в светлое время суток возможен небольшой дождь, максимальная температура плюс 16 - плюс 19. Будняя часть недели будет постепенной подготовкой к мягкой смене климатических сезонов", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20250914/sinoptik-2041836741.html
https://ria.ru/20240916/pogoda-1972892237.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039348465_450:0:3181:2048_1920x0_80_0_0_8b0240381ac78a04c70228301b1cc712.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, ливневые дожди и грозы в москве, вспышки на солнце , общество
Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Ливневые дожди и грозы в Москве, вспышки на Солнце , Общество
Синоптик рассказал о погоде на предстоящей неделе

Метеорологическая осень начнется в Центральной России на предстоящей неделе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛюди в парке Яуза в Москве
Люди в парке Яуза в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Люди в парке Яуза в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Метеорологическая осень начнется в Центральной России на предстоящей неделе, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"Центральная Россия в ожидании смены климатических сезонов. Минувшая суббота и текущее воскресенье будут последними погожими и тёплыми выходными, а на предстоящей неделе начнётся метеорологическая осень", - рассказал Тишковец.
Женщина идет под зонтом во время дождя - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей на следующих выходных
Вчера, 14:36
Синоптик отметил, что в понедельник и вторник Центральная Россия пока останется во власти малооблачного антициклона с ночным выхолаживанием в Москве до плюс 7 - плюс 10, и с дневным прогревом до комфортных плюс 19 - плюс 22 градусов.
"В среду, в теплом секторе циклона, облаков в небе станет больше, но до дождей дело дойдет только в западных районах Подмосковья. Под утро плюс 10 - плюс 13, днем не выше плюс 20", - добавил Тишковец.
Он уточнил, что в четверг ночью без осадков, температура плюс 9 - плюс 12, а днем будет облачно с прояснениями и, после 19 дней засушливого перерыва, местами пройдет кратковременный дождь, термометры покажут плюс 15 - плюс 18 градусов.
"В ночь на пятницу осадки маловероятны, минимальная температура плюс 7 - плюс 10, в светлое время суток возможен небольшой дождь, максимальная температура плюс 16 - плюс 19. Будняя часть недели будет постепенной подготовкой к мягкой смене климатических сезонов", - подчеркнул он.
Москва - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Синоптик рассказал, когда в Москве закончится метеорологическое лето
16 сентября 2024, 08:33
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)Евгений ТишковецЛивневые дожди и грозы в Москвевспышки на СолнцеОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала