Синоптик рассказал о погоде на предстоящей неделе
Метеорологическая осень начнется в Центральной России на предстоящей неделе
Люди в парке Яуза в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Метеорологическая осень начнется в Центральной России на предстоящей неделе, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Центральная Россия в ожидании смены климатических сезонов. Минувшая суббота и текущее воскресенье будут последними погожими и тёплыми выходными, а на предстоящей неделе начнётся метеорологическая осень", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в понедельник и вторник Центральная Россия пока останется во власти малооблачного антициклона с ночным выхолаживанием в Москве до плюс 7 - плюс 10, и с дневным прогревом до комфортных плюс 19 - плюс 22 градусов.
"В среду, в теплом секторе циклона, облаков в небе станет больше, но до дождей дело дойдет только в западных районах Подмосковья. Под утро плюс 10 - плюс 13, днем не выше плюс 20", - добавил Тишковец.
Он уточнил, что в четверг ночью без осадков, температура плюс 9 - плюс 12, а днем будет облачно с прояснениями и, после 19 дней засушливого перерыва, местами пройдет кратковременный дождь, термометры покажут плюс 15 - плюс 18 градусов.
"В ночь на пятницу осадки маловероятны, минимальная температура плюс 7 - плюс 10, в светлое время суток возможен небольшой дождь, максимальная температура плюс 16 - плюс 19. Будняя часть недели будет постепенной подготовкой к мягкой смене климатических сезонов", - подчеркнул он.
16 сентября 2024, 08:33