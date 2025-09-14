Рейтинг@Mail.ru
Комбат рассказал о пленных боевиках ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:11 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/plen-2041767040.html
Комбат рассказал о пленных боевиках ВСУ в ЛНР
Комбат рассказал о пленных боевиках ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 14.09.2025
Комбат рассказал о пленных боевиках ВСУ в ЛНР
Большое количество военнослужащих ВСУ сдается в плен в Серебрянском лесничестве, которое зачищают российские ВС, рассказал РИА Новости командир батальона... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T04:11:00+03:00
2025-09-14T04:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
луганская народная республика
донбасс
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014373500_0:230:3072:1958_1920x0_80_0_0_7bbd5a8598fb092952d1e40c4a804e43.jpg
СЕРЕБРЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (ЛНР), 14 сен - РИА Новости. Большое количество военнослужащих ВСУ сдается в плен в Серебрянском лесничестве, которое зачищают российские ВС, рассказал РИА Новости командир батальона спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Шрам", выполняющий задачи на данном участке фронта. Ранее комбат сообщал, что российским ВС осталось зачистить от ВСУ около четырех квадратных километров территории ЛНР, в том числе участок в Серебрянском лесничестве. "Обстановка остается стабильно-напряженной в Серебрянском лесничестве, но штурмовые отряды (ВС РФ – ред.) продвигаются. Большое количество ВСУ сдается в плен", - рассказал "Шрам". Ранее начальник Генштаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне СВО Валерий Герасимов сообщил, что завершается разгром прижатой к реке Северский Донец группировки противника в Серебрянском лесничестве. ВС РФ ежедневно ведут бои на участке фронта в Серебрянском лесничестве в Донбассе между городом Кременная в ЛНР и селом Серебрянка в ДНР. Освобождение Серебрянского лесничества даст возможность российским войскам продвинуться на краснолиманском участке фронта.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
луганская народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014373500_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_2ff533d6ad6ce9f508a312dc856a7e46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, луганская народная республика, донбасс, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Донбасс, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Комбат рассказал о пленных боевиках ВСУ в ЛНР

В ЛНР большое количество военнослужащих ВСУ сдается в плен

© AP Photo / Roman ChopУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СЕРЕБРЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (ЛНР), 14 сен - РИА Новости. Большое количество военнослужащих ВСУ сдается в плен в Серебрянском лесничестве, которое зачищают российские ВС, рассказал РИА Новости командир батальона спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Шрам", выполняющий задачи на данном участке фронта.
Ранее комбат сообщал, что российским ВС осталось зачистить от ВСУ около четырех квадратных километров территории ЛНР, в том числе участок в Серебрянском лесничестве.
"Обстановка остается стабильно-напряженной в Серебрянском лесничестве, но штурмовые отряды (ВС РФ – ред.) продвигаются. Большое количество ВСУ сдается в плен", - рассказал "Шрам".
Ранее начальник Генштаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне СВО Валерий Герасимов сообщил, что завершается разгром прижатой к реке Северский Донец группировки противника в Серебрянском лесничестве.
ВС РФ ежедневно ведут бои на участке фронта в Серебрянском лесничестве в Донбассе между городом Кременная в ЛНР и селом Серебрянка в ДНР. Освобождение Серебрянского лесничества даст возможность российским войскам продвинуться на краснолиманском участке фронта.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонбассВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала