https://ria.ru/20250914/plen-2041767040.html

Комбат рассказал о пленных боевиках ВСУ в ЛНР

Комбат рассказал о пленных боевиках ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 14.09.2025

Комбат рассказал о пленных боевиках ВСУ в ЛНР

Большое количество военнослужащих ВСУ сдается в плен в Серебрянском лесничестве, которое зачищают российские ВС, рассказал РИА Новости командир батальона... РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T04:11:00+03:00

2025-09-14T04:11:00+03:00

2025-09-14T04:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

луганская народная республика

донбасс

валерий герасимов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014373500_0:230:3072:1958_1920x0_80_0_0_7bbd5a8598fb092952d1e40c4a804e43.jpg

СЕРЕБРЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (ЛНР), 14 сен - РИА Новости. Большое количество военнослужащих ВСУ сдается в плен в Серебрянском лесничестве, которое зачищают российские ВС, рассказал РИА Новости командир батальона спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Шрам", выполняющий задачи на данном участке фронта. Ранее комбат сообщал, что российским ВС осталось зачистить от ВСУ около четырех квадратных километров территории ЛНР, в том числе участок в Серебрянском лесничестве. "Обстановка остается стабильно-напряженной в Серебрянском лесничестве, но штурмовые отряды (ВС РФ – ред.) продвигаются. Большое количество ВСУ сдается в плен", - рассказал "Шрам". Ранее начальник Генштаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне СВО Валерий Герасимов сообщил, что завершается разгром прижатой к реке Северский Донец группировки противника в Серебрянском лесничестве. ВС РФ ежедневно ведут бои на участке фронта в Серебрянском лесничестве в Донбассе между городом Кременная в ЛНР и селом Серебрянка в ДНР. Освобождение Серебрянского лесничества даст возможность российским войскам продвинуться на краснолиманском участке фронта.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

луганская народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, луганская народная республика, донбасс, валерий герасимов, вооруженные силы украины