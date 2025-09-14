https://ria.ru/20250914/plen-2041767040.html
Комбат рассказал о пленных боевиках ВСУ в ЛНР
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
луганская народная республика
донбасс
валерий герасимов
вооруженные силы украины
СЕРЕБРЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (ЛНР), 14 сен - РИА Новости. Большое количество военнослужащих ВСУ сдается в плен в Серебрянском лесничестве, которое зачищают российские ВС, рассказал РИА Новости командир батальона спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Шрам", выполняющий задачи на данном участке фронта. Ранее комбат сообщал, что российским ВС осталось зачистить от ВСУ около четырех квадратных километров территории ЛНР, в том числе участок в Серебрянском лесничестве. "Обстановка остается стабильно-напряженной в Серебрянском лесничестве, но штурмовые отряды (ВС РФ – ред.) продвигаются. Большое количество ВСУ сдается в плен", - рассказал "Шрам". Ранее начальник Генштаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне СВО Валерий Герасимов сообщил, что завершается разгром прижатой к реке Северский Донец группировки противника в Серебрянском лесничестве. ВС РФ ежедневно ведут бои на участке фронта в Серебрянском лесничестве в Донбассе между городом Кременная в ЛНР и селом Серебрянка в ДНР. Освобождение Серебрянского лесничества даст возможность российским войскам продвинуться на краснолиманском участке фронта.
россия
луганская народная республика
донбасс
