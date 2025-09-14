В Пензенской области отменили план "Ковер"

Рейтинг@Mail.ru
06:11 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/plan-2041771351.html
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. План "Ковер" отменен в ряде районов Пензенской области, режим беспилотной опасности в регионе сохраняется, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Ранее глава региона сообщил о введении на территории ряда районов Пензенской области плана "Ковер". "На территории районов Пензенской области отменен план "Ковер", - написал Мельниченко в своем Telegram-канале.
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. План "Ковер" отменен в ряде районов Пензенской области, режим беспилотной опасности в регионе сохраняется, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Ранее глава региона сообщил о введении на территории ряда районов Пензенской области плана "Ковер".
"На территории районов Пензенской области отменен план "Ковер", - написал Мельниченко в своем Telegram-канале.
Модульное укрытие - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
В Пензенской области объявили опасность атаки БПЛА
Вчера, 04:19
 
БезопасностьПензенская областьОлег Мельниченко
 
 
