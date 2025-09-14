https://ria.ru/20250914/plan-2041771351.html
В Пензенской области отменили план "Ковер"
2025-09-14T06:11:00+03:00
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. План "Ковер" отменен в ряде районов Пензенской области, режим беспилотной опасности в регионе сохраняется, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Ранее глава региона сообщил о введении на территории ряда районов Пензенской области плана "Ковер". "На территории районов Пензенской области отменен план "Ковер", - написал Мельниченко в своем Telegram-канале.
пензенская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966531379_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_512938cba9b50354e66a53933534c227.jpg
