https://ria.ru/20250914/plan-2041768788.html

В нескольких районах Пензенской области ввели план "Ковер"

План "Ковер" введен в ряде районов Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T05:08:00+03:00

2025-09-14T05:08:00+03:00

2025-09-14T06:08:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891204081_0:171:3031:1876_1920x0_80_0_0_de23ab74ad4a2371e1efa416a805d0d6.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. План "Ковер" введен в ряде районов Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "Над рядом районов области введен план "Ковер", - написал он в Telegram-канале.

