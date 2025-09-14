https://ria.ru/20250914/plan-2041768788.html
В нескольких районах Пензенской области ввели план "Ковер"
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. План "Ковер" введен в ряде районов Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "Над рядом районов области введен план "Ковер", - написал он в Telegram-канале.
