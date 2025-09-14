Рейтинг@Mail.ru
В нескольких районах Пензенской области ввели план "Ковер"
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 14.09.2025 (обновлено: 06:08 14.09.2025)
В нескольких районах Пензенской области ввели план "Ковер"
В нескольких районах Пензенской области ввели план "Ковер"
План "Ковер" введен в ряде районов Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. План "Ковер" введен в ряде районов Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "Над рядом районов области введен план "Ковер", - написал он в Telegram-канале.
В нескольких районах Пензенской области ввели план "Ковер"

Мельниченко: в ряде районов Пензенской области ввели план "Ковер"

Самолет
Самолет
© РИА Новости / Илья Наймушин
Самолет . Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. План "Ковер" введен в ряде районов Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"Над рядом районов области введен план "Ковер", - написал он в Telegram-канале.
