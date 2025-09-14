Рейтинг@Mail.ru
Рогов сообщил о захвате партии западного оружия в Запорожской области - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:12 14.09.2025 (обновлено: 13:43 14.09.2025)
https://ria.ru/20250914/partija-2041806229.html
Рогов сообщил о захвате партии западного оружия в Запорожской области
Рогов сообщил о захвате партии западного оружия в Запорожской области - РИА Новости, 14.09.2025
Рогов сообщил о захвате партии западного оружия в Запорожской области
Большая партия западного оружия с американскими гранатами захвачена на степногорском направлении линии фронта в Запорожской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T11:12:00+03:00
2025-09-14T13:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
днепр (река)
владимир рогов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823004029_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_f1e859d35acfb6c2b3b6ee819990cc5f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Большая партия западного оружия с американскими гранатами захвачена на степногорском направлении линии фронта в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска в ходе боев на степногорском направлении захватили большую партию стрелкового оружия западного производства, включая пулеметы", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, среди захваченного оружия также большое количество американских ручных гранат M67. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 75% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250914/volodin-2041790303.html
россия
запорожская область
днепр (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823004029_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_181a75a577e9d71bc96f67a932f91aa7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запорожская область, днепр (река), владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Днепр (река), Владимир Рогов
Рогов сообщил о захвате партии западного оружия в Запорожской области

Рогов: ВС России захватили стрелковое западное оружие в Запорожской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий РФ держит пулеметную ленту
Военнослужащий РФ держит пулеметную ленту - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий РФ держит пулеметную ленту. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Большая партия западного оружия с американскими гранатами захвачена на степногорском направлении линии фронта в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«
"Наши войска в ходе боев на степногорском направлении захватили большую партию стрелкового оружия западного производства, включая пулеметы", - сказал Рогов.
Кроме того, по его словам, среди захваченного оружия также большое количество американских ручных гранат M67.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 75% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Члены экипажа танка Т-80БВМ группировки войск Центр готовят боекомплект во время выполнения боевых задач на Красноармейском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Володин рассказал о работе танкистов в зоне СВО
Вчера, 09:30
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьДнепр (река)Владимир Рогов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала