Рогов сообщил о захвате партии западного оружия в Запорожской области
2025-09-14T11:12:00+03:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Большая партия западного оружия с американскими гранатами захвачена на степногорском направлении линии фронта в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска в ходе боев на степногорском направлении захватили большую партию стрелкового оружия западного производства, включая пулеметы", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, среди захваченного оружия также большое количество американских ручных гранат M67. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 75% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
