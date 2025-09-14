https://ria.ru/20250914/partija-2041806229.html

Рогов сообщил о захвате партии западного оружия в Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Большая партия западного оружия с американскими гранатами захвачена на степногорском направлении линии фронта в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска в ходе боев на степногорском направлении захватили большую партию стрелкового оружия западного производства, включая пулеметы", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, среди захваченного оружия также большое количество американских ручных гранат M67. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 75% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

