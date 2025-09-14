https://ria.ru/20250914/pamyat-2041827520.html

Жестокий урок истории: Международный день памяти жертв фашизма

Жестокий урок истории: Международный день памяти жертв фашизма - РИА Новости, 14.09.2025

Жестокий урок истории: Международный день памяти жертв фашизма

Ежегодно каждое второе воскресенье сентября мир отмечает Международный день памяти жертв фашизма. РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T13:46:00+03:00

2025-09-14T13:46:00+03:00

2025-09-14T13:46:00+03:00

видео

международный день памяти жертв фашизма

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041826662_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9420cc673d243e766ba27d9e356c81b9.jpg

Ежегодно каждое второе воскресенье сентября мир отмечает Международный день памяти жертв фашизма.Сентябрь выбран неслучайно: на этот месяц приходятся как начало Второй мировой войны, так и ее окончание. В Международный день памяти жертв фашизма вспоминают о десятках миллионов людей, погибших в годы Второй мировой войны.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жестокий урок истории: Международный день памяти жертв фашизма Ежегодно каждое второе воскресенье сентября мир отмечает Международный день памяти жертв фашизма. Сентябрь выбран неслучайно: на этот месяц приходятся как начало Второй мировой войны, так и ее окончание. В Международный день памяти жертв фашизма вспоминают о десятках миллионов людей, погибших в годы Второй мировой войны. 2025-09-14T13:46 true PT2M02S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

видео, международный день памяти жертв фашизма, видео