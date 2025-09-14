https://ria.ru/20250914/pamyat-2041827520.html
Жестокий урок истории: Международный день памяти жертв фашизма
Жестокий урок истории: Международный день памяти жертв фашизма
Ежегодно каждое второе воскресенье сентября мир отмечает Международный день памяти жертв фашизма.Сентябрь выбран неслучайно: на этот месяц приходятся как начало Второй мировой войны, так и ее окончание. В Международный день памяти жертв фашизма вспоминают о десятках миллионов людей, погибших в годы Второй мировой войны.
Ежегодно каждое второе воскресенье сентября мир отмечает Международный день памяти жертв фашизма.
Сентябрь выбран неслучайно: на этот месяц приходятся как начало Второй мировой войны, так и ее окончание. В Международный день памяти жертв фашизма вспоминают о десятках миллионов людей, погибших в годы Второй мировой войны.