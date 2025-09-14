Рейтинг@Mail.ru
Жестокий урок истории: Международный день памяти жертв фашизма - РИА Новости, 14.09.2025
13:46 14.09.2025
Жестокий урок истории: Международный день памяти жертв фашизма
Жестокий урок истории: Международный день памяти жертв фашизма
Ежегодно каждое второе воскресенье сентября мир отмечает Международный день памяти жертв фашизма.Сентябрь выбран неслучайно: на этот месяц приходятся как начало Второй мировой войны, так и ее окончание. В Международный день памяти жертв фашизма вспоминают о десятках миллионов людей, погибших в годы Второй мировой войны.
2025
Ежегодно каждое второе воскресенье сентября мир отмечает Международный день памяти жертв фашизма. Сентябрь выбран неслучайно: на этот месяц приходятся как начало Второй мировой войны, так и ее окончание. В Международный день памяти жертв фашизма вспоминают о десятках миллионов людей, погибших в годы Второй мировой войны.
Жестокий урок истории: Международный день памяти жертв фашизма

Ежегодно каждое второе воскресенье сентября мир отмечает Международный день памяти жертв фашизма.
Сентябрь выбран неслучайно: на этот месяц приходятся как начало Второй мировой войны, так и ее окончание. В Международный день памяти жертв фашизма вспоминают о десятках миллионов людей, погибших в годы Второй мировой войны.
 
