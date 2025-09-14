Рейтинг@Mail.ru
Памфилова рассказала о дискредитации выборов в России на Западе - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:41 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/pamfilova-2041809348.html
Памфилова рассказала о дискредитации выборов в России на Западе
Памфилова рассказала о дискредитации выборов в России на Западе - РИА Новости, 14.09.2025
Памфилова рассказала о дискредитации выборов в России на Западе
На Западе идет системная работа по дискредитации выборов в России, о них существует много стереотипов, заявила председатель Центральной избирательной комиссии... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T11:41:00+03:00
2025-09-14T11:41:00+03:00
политика
россия
элла памфилова
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041455789_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_5db24fc1a6a03bdca8c513d3d641b715.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. На Западе идет системная работа по дискредитации выборов в России, о них существует много стереотипов, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. "Очень много, несмотря на то, что за эти мы очень много сделали, стереотипов грязных, устаревших стереотипов о том, что выборы в России такие-сякие, все не так… Мы столкнулись с целым рядом радикальных проявлений со стороны наших западных уже давно не друзей, постоянно идет системная работа, они кормят, платят, воспитывают своих апологетов для того, чтобы дискредитировали наши выборы, сносили, устраивали провокации", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК в ходе дискуссии "Молодежь и выборы". В единый день голосования 14 сентября 2025 года проходит около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Голосование в большинстве регионов продлится три дня.
https://ria.ru/20250914/tsik-2041796268.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041455789_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3f96201084d0292064f337917fe3fd13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, элла памфилова, единый день голосования — 2025
Политика, Россия, Элла Памфилова, Единый день голосования — 2025
Памфилова рассказала о дискредитации выборов в России на Западе

Памфилова заявила, что на Западе идет системная работа по дискредитации выборов

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкИнформационный центр ЦИК РФ
Информационный центр ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Информационный центр ЦИК РФ
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. На Западе идет системная работа по дискредитации выборов в России, о них существует много стереотипов, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
"Очень много, несмотря на то, что за эти мы очень много сделали, стереотипов грязных, устаревших стереотипов о том, что выборы в России такие-сякие, все не так… Мы столкнулись с целым рядом радикальных проявлений со стороны наших западных уже давно не друзей, постоянно идет системная работа, они кормят, платят, воспитывают своих апологетов для того, чтобы дискредитировали наши выборы, сносили, устраивали провокации", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК в ходе дискуссии "Молодежь и выборы".
В единый день голосования 14 сентября 2025 года проходит около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Голосование в большинстве регионов продлится три дня.
Председатель ЦИК России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Памфилова сообщила о беспрецедентной атаке на ресурсы ЦИК
Вчера, 10:09
 
ПолитикаРоссияЭлла ПамфиловаЕдиный день голосования — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала