https://ria.ru/20250914/pamfilova-2041809348.html
Памфилова рассказала о дискредитации выборов в России на Западе
Памфилова рассказала о дискредитации выборов в России на Западе - РИА Новости, 14.09.2025
Памфилова рассказала о дискредитации выборов в России на Западе
На Западе идет системная работа по дискредитации выборов в России, о них существует много стереотипов, заявила председатель Центральной избирательной комиссии... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T11:41:00+03:00
2025-09-14T11:41:00+03:00
2025-09-14T11:41:00+03:00
политика
россия
элла памфилова
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041455789_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_5db24fc1a6a03bdca8c513d3d641b715.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. На Западе идет системная работа по дискредитации выборов в России, о них существует много стереотипов, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. "Очень много, несмотря на то, что за эти мы очень много сделали, стереотипов грязных, устаревших стереотипов о том, что выборы в России такие-сякие, все не так… Мы столкнулись с целым рядом радикальных проявлений со стороны наших западных уже давно не друзей, постоянно идет системная работа, они кормят, платят, воспитывают своих апологетов для того, чтобы дискредитировали наши выборы, сносили, устраивали провокации", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК в ходе дискуссии "Молодежь и выборы". В единый день голосования 14 сентября 2025 года проходит около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Голосование в большинстве регионов продлится три дня.
https://ria.ru/20250914/tsik-2041796268.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041455789_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3f96201084d0292064f337917fe3fd13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, элла памфилова, единый день голосования — 2025
Политика, Россия, Элла Памфилова, Единый день голосования — 2025
Памфилова рассказала о дискредитации выборов в России на Западе
Памфилова заявила, что на Западе идет системная работа по дискредитации выборов