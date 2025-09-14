Рейтинг@Mail.ru
Памфилова рассказала о тенденции использования ИИ на выборах во зло - РИА Новости, 14.09.2025
11:12 14.09.2025
Памфилова рассказала о тенденции использования ИИ на выборах во зло
Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что тенденция использования ИИ на выборах во зло будет возрастать, но ЦИК с этим справится. РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T11:12:00+03:00
2025-09-14T11:12:00+03:00
севастополь
элла памфилова
единый день голосования — 2025
МОСКВА, 14 сен- РИА Новости. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что тенденция использования ИИ на выборах во зло будет возрастать, но ЦИК с этим справится. "Я уже полгода твержу о минусах того, что нам надо знать, я бы сказала, черная сторона применения искусственного интеллекта, когда искусственный интеллект работает во зло. И эта тенденция будет нарастать. Я думаю, что мы с ней справимся", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025. Ранее глава ЦИК рассказала о ситуации с активным распространением в Севастополе фейков в отношении кандидата на должность главы региона. "Создаются фейковые аккаунты, дипфейки, видео с обещаниями кандидата якобы подарков за голоса. Выпускают дипфейк, а потом обвиняют в том, что "видите, что делают - покупают голоса", - рассказала Памфилова.
севастополь, элла памфилова, единый день голосования — 2025
Севастополь, Элла Памфилова, Единый день голосования — 2025
© РИА Новости/Сгенерировано ИИ
Искусственный интеллект
© РИА Новости/Сгенерировано ИИ
Искусственный интеллект. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен- РИА Новости. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что тенденция использования ИИ на выборах во зло будет возрастать, но ЦИК с этим справится.
"Я уже полгода твержу о минусах того, что нам надо знать, я бы сказала, черная сторона применения искусственного интеллекта, когда искусственный интеллект работает во зло. И эта тенденция будет нарастать. Я думаю, что мы с ней справимся", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025.
Памфилова рассказала о фейках, распространяемых от ее имени
Ранее глава ЦИК рассказала о ситуации с активным распространением в Севастополе фейков в отношении кандидата на должность главы региона.
"Создаются фейковые аккаунты, дипфейки, видео с обещаниями кандидата якобы подарков за голоса. Выпускают дипфейк, а потом обвиняют в том, что "видите, что делают - покупают голоса", - рассказала Памфилова.
В Севастополе мошенники создали фейковый сайт для голосования
Севастополь
Элла Памфилова
Единый день голосования — 2025
 
 
