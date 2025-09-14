https://ria.ru/20250914/pamfilova-2041806066.html

Памфилова рассказала о тенденции использования ИИ на выборах во зло

МОСКВА, 14 сен- РИА Новости. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что тенденция использования ИИ на выборах во зло будет возрастать, но ЦИК с этим справится. "Я уже полгода твержу о минусах того, что нам надо знать, я бы сказала, черная сторона применения искусственного интеллекта, когда искусственный интеллект работает во зло. И эта тенденция будет нарастать. Я думаю, что мы с ней справимся", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025. Ранее глава ЦИК рассказала о ситуации с активным распространением в Севастополе фейков в отношении кандидата на должность главы региона. "Создаются фейковые аккаунты, дипфейки, видео с обещаниями кандидата якобы подарков за голоса. Выпускают дипфейк, а потом обвиняют в том, что "видите, что делают - покупают голоса", - рассказала Памфилова.

