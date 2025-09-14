https://ria.ru/20250914/pamfilova-2041796814.html

Памфилова заявила о 290 тысячах атак на ресурсы ЦИК

Памфилова заявила о 290 тысячах атак на ресурсы ЦИК - РИА Новости, 14.09.2025

Памфилова заявила о 290 тысячах атак на ресурсы ЦИК

Около 290 тысяч хакерских атак на портал Центральной избирательной комиссии РФ было зафиксировано в ходе голосования на выборах в Единый день голосования-2025,... РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T10:12:00+03:00

2025-09-14T10:12:00+03:00

2025-09-14T10:26:00+03:00

цик рф

политика

россия

республика коми

элла памфилова

севастополь

единый день голосования — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018412148_0:118:2881:1738_1920x0_80_0_0_618cc88e3c155649dfe96b4c91707abe.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Около 290 тысяч хакерских атак на портал Центральной избирательной комиссии РФ было зафиксировано в ходе голосования на выборах в Единый день голосования-2025, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова."На текущий момент зафиксировано около 290 тысяч атак на портал Центральной избирательной комиссии России и более трехсот на дистанционное электронное голосование", - сообщила Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025.Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.

https://ria.ru/20250914/pamfilova-2041796591.html

https://ria.ru/20250914/vybory-2041778361.html

россия

республика коми

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цик рф, политика, россия, республика коми, элла памфилова, севастополь, единый день голосования — 2025