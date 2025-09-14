https://ria.ru/20250914/pamfilova-2041796591.html
Атаки на ресурсы ЦИК не повлияли на ход голосования, заявила Памфилова
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Атаки на ресурсы ЦИК не повлияли на ход голосования, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова."На работоспособность нашей государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы" и на дистанционное электронное голосование атаки не повлияли", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025.
