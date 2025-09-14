Рейтинг@Mail.ru
Атаки на ресурсы ЦИК не повлияли на ход голосования, заявила Памфилова
10:11 14.09.2025 (обновлено: 10:15 14.09.2025)
Атаки на ресурсы ЦИК не повлияли на ход голосования, заявила Памфилова
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Атаки на ресурсы ЦИК не повлияли на ход голосования, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова."На работоспособность нашей государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы" и на дистанционное электронное голосование атаки не повлияли", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025.
политика, россия, элла памфилова, единый день голосования — 2025
Политика, Россия, Элла Памфилова, Единый день голосования — 2025
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК Российской ФедерацииПредседатель ЦИК России Элла Памфилова
Председатель ЦИК России Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Атаки на ресурсы ЦИК не повлияли на ход голосования, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
"На работоспособность нашей государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы" и на дистанционное электронное голосование атаки не повлияли", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова выступает на пресс-конференции в информационном центре ЦИК - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Памфилова назвала число проголосовавших на выборах разного уровня
Политика Россия Элла Памфилова Единый день голосования — 2025
 
 
