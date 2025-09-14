https://ria.ru/20250914/overchuk-2041889919.html

Оверчук рассказал о сотрудничестве России и Египта в сфере мирного атома

Оверчук рассказал о сотрудничестве России и Египта в сфере мирного атома - РИА Новости, 14.09.2025

Оверчук рассказал о сотрудничестве России и Египта в сфере мирного атома

Сотрудничество в сфере развития мирного атома станет одной из тем переговоров с правительством Египта, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук. РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T19:14:00+03:00

2025-09-14T19:14:00+03:00

2025-09-14T19:16:00+03:00

россия

в мире

египет

каир (город)

алексей оверчук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007625636_0:433:2869:2047_1920x0_80_0_0_6a5165a7ac26a642b91a32ef70c99479.jpg

КАИР, 14 сен - РИА Новости. Сотрудничество в сфере развития мирного атома станет одной из тем переговоров с правительством Египта, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук.В воскресенье российская делегация под руководством Оверчука прибыла в Каир."У нас запланированы встречи с премьер-министром Египта Мустафой Мадбули, с министром иностранных дел Бадром Абдельати, с заместителем премьер-министра Египта по вопросам промышленного развития, министром промышленности и транспорта Камелем Вазиром. Будем говорить о нашей двусторонней повестке, в том числе о вопросах сотрудничества в области энергетики, идет строительство атомной станции, есть заинтересованность и дальше развивать сотрудничество в сфере мирного атома", - заявил Оверчук журналистам.Он напомнил, что Египет традиционно является покупателем российского зерна и пшеницы."Поэтому будем и об этом говорить. Значимым для нас является египетский продовольственный импорт. Кроме того, конечно, традиционно Египет является для нас туристическим направлением, поэтому этот вопрос также будем обсуждать", - добавил российский вице-премьер.

https://ria.ru/20250909/egipet-2040693505.html

https://ria.ru/20250813/gaza-2035015535.html

россия

египет

каир (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире, египет, каир (город), алексей оверчук