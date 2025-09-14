https://ria.ru/20250914/overchuk-2041889919.html
Оверчук рассказал о сотрудничестве России и Египта в сфере мирного атома
Оверчук рассказал о сотрудничестве России и Египта в сфере мирного атома
Сотрудничество в сфере развития мирного атома станет одной из тем переговоров с правительством Египта, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук. РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T19:14:00+03:00
2025-09-14T19:14:00+03:00
2025-09-14T19:16:00+03:00
россия
в мире
египет
каир (город)
алексей оверчук
КАИР, 14 сен - РИА Новости. Сотрудничество в сфере развития мирного атома станет одной из тем переговоров с правительством Египта, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук.В воскресенье российская делегация под руководством Оверчука прибыла в Каир."У нас запланированы встречи с премьер-министром Египта Мустафой Мадбули, с министром иностранных дел Бадром Абдельати, с заместителем премьер-министра Египта по вопросам промышленного развития, министром промышленности и транспорта Камелем Вазиром. Будем говорить о нашей двусторонней повестке, в том числе о вопросах сотрудничества в области энергетики, идет строительство атомной станции, есть заинтересованность и дальше развивать сотрудничество в сфере мирного атома", - заявил Оверчук журналистам.Он напомнил, что Египет традиционно является покупателем российского зерна и пшеницы."Поэтому будем и об этом говорить. Значимым для нас является египетский продовольственный импорт. Кроме того, конечно, традиционно Египет является для нас туристическим направлением, поэтому этот вопрос также будем обсуждать", - добавил российский вице-премьер.
