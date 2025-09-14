Рейтинг@Mail.ru
Оверчук рассказал о сотрудничестве России и Египта в сфере мирного атома
19:14 14.09.2025 (обновлено: 19:16 14.09.2025)
Оверчук рассказал о сотрудничестве России и Египта в сфере мирного атома
Оверчук рассказал о сотрудничестве России и Египта в сфере мирного атома - РИА Новости, 14.09.2025
Оверчук рассказал о сотрудничестве России и Египта в сфере мирного атома
Сотрудничество в сфере развития мирного атома станет одной из тем переговоров с правительством Египта, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук. РИА Новости, 14.09.2025
КАИР, 14 сен - РИА Новости. Сотрудничество в сфере развития мирного атома станет одной из тем переговоров с правительством Египта, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук.В воскресенье российская делегация под руководством Оверчука прибыла в Каир."У нас запланированы встречи с премьер-министром Египта Мустафой Мадбули, с министром иностранных дел Бадром Абдельати, с заместителем премьер-министра Египта по вопросам промышленного развития, министром промышленности и транспорта Камелем Вазиром. Будем говорить о нашей двусторонней повестке, в том числе о вопросах сотрудничества в области энергетики, идет строительство атомной станции, есть заинтересованность и дальше развивать сотрудничество в сфере мирного атома", - заявил Оверчук журналистам.Он напомнил, что Египет традиционно является покупателем российского зерна и пшеницы."Поэтому будем и об этом говорить. Значимым для нас является египетский продовольственный импорт. Кроме того, конечно, традиционно Египет является для нас туристическим направлением, поэтому этот вопрос также будем обсуждать", - добавил российский вице-премьер.
россия
египет
каир (город)
россия, в мире, египет, каир (город), алексей оверчук
Россия, В мире, Египет, Каир (город), Алексей Оверчук
Оверчук рассказал о сотрудничестве России и Египта в сфере мирного атома

Оверчук: Москва и Каир заинтересованы развивать сотрудничество по мирному атому

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Алексей Оверчук
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Архивное фото
КАИР, 14 сен - РИА Новости. Сотрудничество в сфере развития мирного атома станет одной из тем переговоров с правительством Египта, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук.
В воскресенье российская делегация под руководством Оверчука прибыла в Каир.
"У нас запланированы встречи с премьер-министром Египта Мустафой Мадбули, с министром иностранных дел Бадром Абдельати, с заместителем премьер-министра Египта по вопросам промышленного развития, министром промышленности и транспорта Камелем Вазиром. Будем говорить о нашей двусторонней повестке, в том числе о вопросах сотрудничества в области энергетики, идет строительство атомной станции, есть заинтересованность и дальше развивать сотрудничество в сфере мирного атома", - заявил Оверчук журналистам.
Он напомнил, что Египет традиционно является покупателем российского зерна и пшеницы.
"Поэтому будем и об этом говорить. Значимым для нас является египетский продовольственный импорт. Кроме того, конечно, традиционно Египет является для нас туристическим направлением, поэтому этот вопрос также будем обсуждать", - добавил российский вице-премьер.
Россия В мире Египет Каир (город) Алексей Оверчук
 
 
