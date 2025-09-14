https://ria.ru/20250914/orden-2041796127.html

Путин наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 14.09.2025

Путин наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством"

Президент России Владимир Путин наградил заместителя председателя Совета безопасности РФ, председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева орденом "За... РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T10:06:00+03:00

2025-09-14T10:06:00+03:00

2025-09-14T10:11:00+03:00

политика

владимир путин

дмитрий медведев

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018531659_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_de0d24c7928e43bf1a103e89025b1db1.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил заместителя председателя Совета безопасности РФ, председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.В воскресенье Медведев отмечает 60-летие."За большой вклад в укрепление российской государственности и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Медведева Дмитрия Анатольевича - заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250905/medvedev-2040079921.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, владимир путин, дмитрий медведев, россия