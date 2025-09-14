Рейтинг@Mail.ru
10:06 14.09.2025
Путин наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством"
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил заместителя председателя Совета безопасности РФ, председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.В воскресенье Медведев отмечает 60-летие."За большой вклад в укрепление российской государственности и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Медведева Дмитрия Анатольевича - заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации", - говорится в документе.
Путин наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
"Российская угроза" придумана, заявил Медведев
5 сентября, 18:51
 
