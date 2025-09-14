https://ria.ru/20250914/opasnost-2041767603.html
В Пензенской области объявили опасность атаки БПЛА
В Пензенской области объявили опасность атаки БПЛА
В Пензенской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявили на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
специальная военная операция на украине
пензенская область
олег мельниченко
россия
происшествия
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявили на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность", - написал Мельниченко в своем Telegram-канале. Глава региона добавил, что для безопасности граждан ввели временные ограничения работы мобильного интернета.
пензенская область
россия
В Пензенской области объявили опасность атаки БПЛА
На территории Пензенской области объявили угрозу атаки беспилотников