В ОП рассказали о количестве проголосовавших в московских СИЗО

МОСКВА, 14 сег - РИА Новости. Наибольшее число проголосовавших из числа лиц, содержащихся в московских следственных изоляторах, зафиксировано в СИЗО-4, где содержатся бывшие сотрудники правоохранительных органов, сообщил РИА Новости заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, председатель ОНК Москвы Георгий Волков. "Интересно то, что самое большое количество проголосовавших лиц в московских СИЗО зафиксировано в следственном изоляторе №4. Там проголосовали 117 человек. СИЗО-4 — это учреждение, где содержатся бывшие сотрудники (правоохранительных органов - ред.)", - сказал Волков. Он добавил, что в СИЗО-1 проголосовали 96 человек, в СИЗО-2 – 73 человека, в СИЗО-3 – 54 человека, а в СИЗО-5 – 46 человек. Кроме того, в женском следственном изоляторе проголосовала 61 женщина, а в СИЗО-7 и 12 – 32 и 12 человек соответственно.

