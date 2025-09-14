Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:23 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/ogranicheniya-2041764731.html
В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты
В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 14.09.2025
В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T03:23:00+03:00
2025-09-14T03:23:00+03:00
артем кореняко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956835215_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c83efef5900927bac8439d6c4bec7ef8.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.Ранее Кореняко сообщал о введении ограничений в работе аэропорта Калуги."Аэропорт Калуги ("Грабцево"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
https://ria.ru/20250913/aeroport-2041621092.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956835215_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_1927f73c793dce4969e5a82d17044026.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, безопасность
Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Безопасность
В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты

В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет во время взлета
Самолет во время взлета - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Самолет во время взлета. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ранее Кореняко сообщал о введении ограничений в работе аэропорта Калуги.
"Аэропорт Калуги ("Грабцево"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.
Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Здание терминала международного аэропорта Краснодара - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Аэропорт Краснодара будет выполнять до пяти ВПО в час
Вчера, 10:22
 
Артем КоренякоФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)РоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала