https://ria.ru/20250914/ogranicheniya-2041764731.html

В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.Ранее Кореняко сообщал о введении ограничений в работе аэропорта Калуги."Аэропорт Калуги ("Грабцево"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

