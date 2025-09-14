https://ria.ru/20250914/ogranicheniya-2041764731.html
В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.Ранее Кореняко сообщал о введении ограничений в работе аэропорта Калуги."Аэропорт Калуги ("Грабцево"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
