ВСУ два раза за сутки обстреляли территорию ДНР
ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки два раза обстреляли территорию ДНР, выпустив два боеприпаса, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Две вооруженные атаки - на горловском направлении", - говорится в Telegram-канале управления. Отмечается, что всего было выпущено два боеприпаса. Согласно информации управления, данных о жертвах среди гражданских лиц не поступало. В предыдущие сутки был зафиксирован один обстрел. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
