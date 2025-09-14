https://ria.ru/20250914/oblast-2041819296.html

В Курской области рассказали об обеспечении безопасности на выборах

КУРСК, 14 сен - РИА Новости. Председатель избиркома Курской области Евгений Черкашин во время видеоконференции с информационным центром ЦИК РФ заявил, что безопасность на избирательных участках региона обеспечивают сотрудники полиции. Ранее в оперативном штабе региона назвали сгенерированным через нейросети фейком видеоролик, где говорится, что в связи с провокациями в курском приграничье, спецназ "Ахмат" будет охранять избирательные участки. "Куряне с большим уважением относятся к подразделению специального назначения "Ахмат" и лично к его командиру Апти Ароновичу Алаудинову за тот вклад, который данное подразделение внесло при освобождении Курской области... Видимо, здесь нацелено было на то, что что-то должно произойти на избирательных участках, что требует задействования специальных воинских подразделений, но у нас в соответствии с законом безопасность на избирательных участках обеспечивают сотрудники полиции, обеспечивают сохранность документации, у нас абсолютная контактная коммуникация в данном случае с полицией", - заявил Черкашин во время видеоконференции. По его словам, фейковая информация о работе спецназа на курских избирательных участках, быстро была отработана. "И вот здесь, Элла Александровна, вы сказали, что нужно вести оперативную работу по опережению. Мы, конечно же, отработали этот фейк в течение небольшого времени, в 19.25 он поступил, в 19.50 уже были размещены опровержения в оперштабе Курской области ... У нас в ежедневном режиме, у нас многодневное голосование, идут брифинги... Представитель УМВД как бы предваряет подобного рода фейки, поскольку докладывает, что на участках все спокойно, безопасность обеспечивают сотрудники полиции, пожалуйста, приходите, голосуйте, все хорошо", - добавил председатель избиркома.

