https://ria.ru/20250914/oblast-2041781272.html
Умер росгвардеец, пострадавший при подрыве путей в Орловской области
Умер росгвардеец, пострадавший при подрыве путей в Орловской области - РИА Новости, 14.09.2025
Умер росгвардеец, пострадавший при подрыве путей в Орловской области
Сотрудник Росгвардии, пострадавший при подрыве железнодорожных путей в Орловской области, умер в больнице, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале. РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T08:34:00+03:00
2025-09-14T08:34:00+03:00
2025-09-14T09:53:00+03:00
происшествия
орловская область
андрей клычков
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040874559_0:83:3258:1915_1920x0_80_0_0_b9c9bc23f2d43f5ddfe8a1bfa514d0f9.jpg
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Сотрудник Росгвардии, пострадавший при подрыве железнодорожных путей в Орловской области, умер в больнице, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале."К сожалению, пришли плохие новости — скончался раненый росгвардеец", — написал он.Инцидент произошел в субботу на 452-м километре перегона Малоархангельск — Глазуновка. Во время проверки железнодорожных путей были обнаружены два взрывных устройства. При подрыве одного из них погибли два сотрудника Росгвардии, еще один получил тяжелые ранения.Сейчас движение поездов дальнего следования на этом участке идет по альтернативному маршруту. По данным ФПК, задерживаются 17 поездов.По всем вопросам можно обратиться к дежурному прокурору Московской межрегиональной транспортной прокуратуры по номеру: +7 916 555 23 57.
https://ria.ru/20250913/chp-2041749164.html
орловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040874559_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_662101e58fd64a29c22ca4ac8f935799.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, орловская область, андрей клычков, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Орловская область, Андрей Клычков, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Умер росгвардеец, пострадавший при подрыве путей в Орловской области
Пострадавший при подрыве путей в Орловской области росгвардеец умер в больнице