В Новосибирске женщина и четверо детей пострадали в ДТП - РИА Новости, 14.09.2025
12:32 14.09.2025
В Новосибирске женщина и четверо детей пострадали в ДТП
происшествия
новосибирск
toyota corolla
НОВОСИБИРСК, 14 сен – РИА Новости. Женщина-водитель "ВАЗ-21074" и четверо находившихся в легковушке детей в воскресенье пострадали в автомобильной аварии в Новосибирске, сообщила городская Госавтоинспекция. "В 13.00 (09.00 мск), по предварительной информации, водитель - женщина 1991 года рождения, управляя автомобилем "ВАЗ-21074", у дома 22 по улице Станиславского, на регулируемом перекрестке проехав на запрещающий сигнал светофора, совершила столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser Prado", - говорится в сообщении. В результате столкновения на перекрестке пострадала водитель "Жигулей" и находившиеся в ее автомобиле четверо детей – девочки 2011 и 2018 года рождения, мальчики 2012 и 2015 года рождения. Пострадавших доставили в больницу. Характер травм уточняется. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
происшествия, новосибирск, toyota corolla
Происшествия, Новосибирск, Toyota Corolla
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 14 сен – РИА Новости. Женщина-водитель "ВАЗ-21074" и четверо находившихся в легковушке детей в воскресенье пострадали в автомобильной аварии в Новосибирске, сообщила городская Госавтоинспекция.
"В 13.00 (09.00 мск), по предварительной информации, водитель - женщина 1991 года рождения, управляя автомобилем "ВАЗ-21074", у дома 22 по улице Станиславского, на регулируемом перекрестке проехав на запрещающий сигнал светофора, совершила столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser Prado", - говорится в сообщении.
В результате столкновения на перекрестке пострадала водитель "Жигулей" и находившиеся в ее автомобиле четверо детей – девочки 2011 и 2018 года рождения, мальчики 2012 и 2015 года рождения.
Пострадавших доставили в больницу. Характер травм уточняется. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
