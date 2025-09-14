https://ria.ru/20250914/novosibirsk-2041816873.html

В Новосибирске женщина и четверо детей пострадали в ДТП

2025-09-14T12:32:00+03:00

происшествия

новосибирск

toyota corolla

НОВОСИБИРСК, 14 сен – РИА Новости. Женщина-водитель "ВАЗ-21074" и четверо находившихся в легковушке детей в воскресенье пострадали в автомобильной аварии в Новосибирске, сообщила городская Госавтоинспекция. "В 13.00 (09.00 мск), по предварительной информации, водитель - женщина 1991 года рождения, управляя автомобилем "ВАЗ-21074", у дома 22 по улице Станиславского, на регулируемом перекрестке проехав на запрещающий сигнал светофора, совершила столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser Prado", - говорится в сообщении. В результате столкновения на перекрестке пострадала водитель "Жигулей" и находившиеся в ее автомобиле четверо детей – девочки 2011 и 2018 года рождения, мальчики 2012 и 2015 года рождения. Пострадавших доставили в больницу. Характер травм уточняется. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

