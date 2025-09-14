https://ria.ru/20250914/nepal-2041840496.html

В Непале поймали более 3,7 тысячи бежавших во время беспорядков заключенных

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 сен - РИА Новости. Полиция Непала арестовала более 3,7 тысяч заключенных, бежавших из тюрем во время беспорядков в стране на прошлой неделе, сообщил представитель центрального управления полиции Непала Бинод Гимире. "По состоянию на полдень сегодняшнего дня 3723 заключённых были вновь взяты под стражу", - цитирует его заявление издание Khabar Hub.Он отметил, что в тоже время 10 320 бежавших заключённых остаются на свободе, что "побуждает полицию призывать общественность сохранять бдительность и сообщать о любых замеченных ими людях или информацию о них в ближайшее отделение полиции или службы безопасности". Гимире отметил, что некоторые сбежавшие заключенные были задержаны индийской полицией при попытке пересечения границы и впоследствии возвращены. Другие были арестованы непальской армией, полицией Непала и вооружёнными полицейскими силами. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революцией поколения Z" (Generation Z revolution). Как сообщало издание Kathmandu Post со ссылкой на минздрав, в результате столкновений с полицией погибли уже более 50 человек, более тысячи ранены. Правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьера страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Поздно вечером во вторник вооруженные силы Непала взяли на себя контроль обеспечения порядка на улицах Катманду и других городов страны. На фоне этого из ряда тюрем Непала произошли массовые протесты. Спустя почти неделю после начала беспорядков бывший верховный судья Непала Сушила Карки была приведена к присяге, чтобы возглавить переходный период в качестве следующего премьер-министра страны. Президент Непала Рам Чандра Поудел назначил Карки главой временного правительства, поставив перед ней задачу провести выборы в палату представителей (нижняя палата парламента Непала) в течение шести месяцев.

