Президент Польши подписал согласие на усиление контингента НАТО - РИА Новости, 14.09.2025
18:26 14.09.2025 (обновлено: 19:03 14.09.2025)
Президент Польши подписал согласие на усиление контингента НАТО
ВАРШАВА, 14 сен — РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий разрешил дополнительным войскам НАТО находиться в стране в рамках операции "Восточный страж", сообщило Бюро национальной безопасности страны."Президент Польши Кароль Навроцкий подписал постановление о выражении согласия на пребывание на территории Польши контингента иностранных войск государств — участников НАТО в качестве усиления Республики Польша в рамках операции "Восточный страж", — говорится в сообщении. Подробности засекречены. Инцидент с БПЛА в ПольшеВ среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией республики сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу страны пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву.Временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши, однако ему не представили доказательств российского происхождения сбитых БПЛА.Как заявили в Минобороны, российские войска в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК, объекты для поражения на территории Польши не планировались. Тем не менее ведомство готово провести консультации по этой теме с польскими коллегами.Варшава не в первый раз бездоказательно обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022-го в Польше у границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально местные власти утверждали, что это были боеприпасы российского производства. Позднее занимавший на тот момент пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, они принадлежат ВСУ. Согласно выводам экспертов, на фото с места ЧП были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.
ВАРШАВА, 14 сен — РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий разрешил дополнительным войскам НАТО находиться в стране в рамках операции "Восточный страж", сообщило Бюро национальной безопасности страны.

Альянс запустил операцию "Восточный страж" в пятницу. Она направлена на усиление обороны восточного фланга после инцидента с БПЛА в Польше.

"Президент Польши Кароль Навроцкий подписал постановление о выражении согласия на пребывание на территории Польши контингента иностранных войск государств — участников НАТО в качестве усиления Республики Польша в рамках операции "Восточный страж", — говорится в сообщении.
Подробности засекречены.

Инцидент с БПЛА в Польше

В среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией республики сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу страны пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву.
Временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши, однако ему не представили доказательств российского происхождения сбитых БПЛА.
Как заявили в Минобороны, российские войска в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК, объекты для поражения на территории Польши не планировались. Тем не менее ведомство готово провести консультации по этой теме с польскими коллегами.
Варшава не в первый раз бездоказательно обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022-го в Польше у границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально местные власти утверждали, что это были боеприпасы российского производства. Позднее занимавший на тот момент пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, они принадлежат ВСУ. Согласно выводам экспертов, на фото с места ЧП были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.
