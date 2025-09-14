https://ria.ru/20250914/nato-2041791674.html

Экс-посол России в Турции высказался о намерениях НАТО по Украине

Намерение по "гарантиям безопасности" для Украине может оказаться "опасной затеей", заявил завершивший дипломатическую миссию в Турции посол РФ Алексей Ерхов. РИА Новости, 14.09.2025

АНКАРА, 14 сен – РИА Новости. Намерение по "гарантиям безопасности" для Украине может оказаться "опасной затеей", заявил завершивший дипломатическую миссию в Турции посол РФ Алексей Ерхов. Пятого сентября президент России Владимир Путин своим указом освободил Алексея Ерхова от обязанностей посла РФ в Турции, назначив дипломата послом в Узбекистане. "И вот тут и возникает принципиальной важности вопрос о том, как возможные действия по "сдерживанию России" будут соотноситься с положениями Вашингтонского договора и другими нормативными документами, регламентирующими действия альянса? Представим, только представим себе гипотетическую ситуацию, когда ряд стран-членов НАТО направит на территорию Украины свои контингенты, и вдруг они (как и почему – другой вопрос, в конце концов, нельзя исключать никаких случайных инцидентов, да и провокаторов там хватает) окажутся в положении боевого соприкосновения с российской армией. Как поведет себя НАТО? Как поведет себя Вашингтон? И, кстати, как поведет себя Анкара?" - сказал посол в интервью турецкой проправительственной газете Hürriyet. По его словам, Турция – влиятельный член НАТО. "Я бы никому не посоветовал игнорировать ее позицию. Получается, что различные внешне благие намерения относительно "гарантий безопасности" вполне могут оказаться очень опасной затеей", - сказал дипломат. Ранее в Париже состоялась встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что двадцать шесть стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщал, что обсуждал с госсекретарем США Марко Рубио вопрос предоставления Киеву гарантий безопасности. По его словам, Анкара настаивает на участии в этих переговорах и не хочет, чтобы тема рассматривалась без ее участия. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

