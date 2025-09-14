Рейтинг@Mail.ru
Адвокат рассказала, как оставить наследство детям от гражданского брака - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:22 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/nasledstvo-2041767757.html
Адвокат рассказала, как оставить наследство детям от гражданского брака
Адвокат рассказала, как оставить наследство детям от гражданского брака - РИА Новости, 14.09.2025
Адвокат рассказала, как оставить наследство детям от гражданского брака
Детей, рожденных в гражданском браке, надо признавать или вписывать в завещание, иначе получить наследство они смогут лишь после установления отцовства в... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T04:22:00+03:00
2025-09-14T04:22:00+03:00
общество
россия
татьяна кузьминова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798717450_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a4e456d0d0e7ab596234bc75c97d6fe3.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Детей, рожденных в гражданском браке, надо признавать или вписывать в завещание, иначе получить наследство они смогут лишь после установления отцовства в результате генетической экспертизы в суде, сообщила РИА Новости адвокат, управляющий партнер юридической группы "КузьминоваVправе" Татьяна Кузьминова. "Ребенок, рожденный как в браке, так и вне брака, может являться наследником по закону. Отличие состоит в том, что ребенок, рожденный в официальном браке или рожденный по истечении 300-дней с момента расторжения брака (пункт 2 статьи 48 Семейного кодекса РФ) автоматически становится наследником первой очереди по закону", - сказала агентству Кузьминова. Для внебрачных детей обязательна процедура установления отцовства, отметила адвокат. Кузьминова объяснила, что для этого родители могут просто подать совместное заявление в органы ЗАГС или на "Госуслугах". В конфликтных ситуациях предусмотрена судебная процедура установления отцовства с обязательным назначением ДНК-экспертизы, подчеркнула эксперт. "Как минимизировать такие риски для детей, рожденных в так называемом "гражданском браке", который по-прежнему популярен среди россиян. Алгоритма два: 1) установление отцовства, когда отец ребенка при жизни готов признать ребенка (но не в каждой жизненной ситуации это возможно); 2) составление завещания, в которое будет включен наследник из гражданского брака и определен объем того наследства, которое получит ребенок", - посоветовала Кузьминова. Адвокат напомнила, что воля наследодателя становится известна только после его смерти, что существенным образом может минимизировать конфликты для него самого, но не для наследников.
https://ria.ru/20250914/pensiya-2041765204.html
https://realty.ria.ru/20250823/notariusy-2036956603.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798717450_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_286c6df54ce78340a667b573deecb3f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, татьяна кузьминова
Общество, Россия, Татьяна Кузьминова
Адвокат рассказала, как оставить наследство детям от гражданского брака

Кузьминова: детей, рожденных в гражданском браке, надо вписывать в завещание

© Фото : Unsplash / Hollie SantosЖенщина с младенцем на руках
Женщина с младенцем на руках - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© Фото : Unsplash / Hollie Santos
Женщина с младенцем на руках. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Детей, рожденных в гражданском браке, надо признавать или вписывать в завещание, иначе получить наследство они смогут лишь после установления отцовства в результате генетической экспертизы в суде, сообщила РИА Новости адвокат, управляющий партнер юридической группы "КузьминоваVправе" Татьяна Кузьминова.
"Ребенок, рожденный как в браке, так и вне брака, может являться наследником по закону. Отличие состоит в том, что ребенок, рожденный в официальном браке или рожденный по истечении 300-дней с момента расторжения брака (пункт 2 статьи 48 Семейного кодекса РФ) автоматически становится наследником первой очереди по закону", - сказала агентству Кузьминова.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Россиянам рассказали, как получить пенсию в 100 тысяч рублей
03:39
Для внебрачных детей обязательна процедура установления отцовства, отметила адвокат.
Кузьминова объяснила, что для этого родители могут просто подать совместное заявление в органы ЗАГС или на "Госуслугах".
В конфликтных ситуациях предусмотрена судебная процедура установления отцовства с обязательным назначением ДНК-экспертизы, подчеркнула эксперт.
"Как минимизировать такие риски для детей, рожденных в так называемом "гражданском браке", который по-прежнему популярен среди россиян. Алгоритма два: 1) установление отцовства, когда отец ребенка при жизни готов признать ребенка (но не в каждой жизненной ситуации это возможно); 2) составление завещания, в которое будет включен наследник из гражданского брака и определен объем того наследства, которое получит ребенок", - посоветовала Кузьминова.
Адвокат напомнила, что воля наследодателя становится известна только после его смерти, что существенным образом может минимизировать конфликты для него самого, но не для наследников.
Указатель к нотариальной конторе - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Нотариусы назвали стоимость оформления жилья в наследство в 2025 году
23 августа, 05:00
 
ОбществоРоссияТатьяна Кузьминова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала