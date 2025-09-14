Рейтинг@Mail.ru
Финансист рассказал об отмене одного важного налога - РИА Новости, 14.09.2025
02:17 14.09.2025
Финансист рассказал об отмене одного важного налога
Финансист рассказал об отмене одного важного налога - РИА Новости, 14.09.2025
Финансист рассказал об отмене одного важного налога
Налоговые послабления для выплаты от предприятий сотрудникам при рождении ребенка окажут благоприятный эффект, но важно обеспечить правоприменительную практику, РИА Новости, 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Налоговые послабления для выплаты от предприятий сотрудникам при рождении ребенка окажут благоприятный эффект, но важно обеспечить правоприменительную практику, рассказал агентству “Прайм” заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Косов.Он напомнил, что с 1 января 2026 года выплата от компании при рождении или усыновлении ребенка размером до 1 миллиона рублей освобождается от НДФЛ и страховых взносов. Для бизнеса эти затраты тоже не будут облагаться налогом.Новация будет полезна как для граждан, так и для работодателей и в целом для рынка труда. Так, семьи смогут получить на руки больше.“При сумме 1 миллион рублей экономия по НДФЛ составит до 130–150 тысяч рублей в зависимости от ставки, что сопоставимо с несколькими среднемесячными зарплатами в ряде регионов нашей страны”, — подсчитал Косов.Работодатели же получат новый инструмент привлечения и удержания сотрудников, который будет обходиться им дешевле, хотя предполагает определенные траты. Но важно не допустить расслоения по доступу к выплатам и обеспечить правоприменительную практику, чтобы реализация меры стала прозрачной, заключил финансист.
общество, рэу имени г. в. плеханова, налоги, россия
Финансист рассказал об отмене одного важного налога

Финансист Косов: выплату сотрудникам при рождении ребенка освободят от НДФЛ

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Налоговые послабления для выплаты от предприятий сотрудникам при рождении ребенка окажут благоприятный эффект, но важно обеспечить правоприменительную практику, рассказал агентству “Прайм” заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Косов.
Он напомнил, что с 1 января 2026 года выплата от компании при рождении или усыновлении ребенка размером до 1 миллиона рублей освобождается от НДФЛ и страховых взносов. Для бизнеса эти затраты тоже не будут облагаться налогом.
Новация будет полезна как для граждан, так и для работодателей и в целом для рынка труда. Так, семьи смогут получить на руки больше.
“При сумме 1 миллион рублей экономия по НДФЛ составит до 130–150 тысяч рублей в зависимости от ставки, что сопоставимо с несколькими среднемесячными зарплатами в ряде регионов нашей страны”, — подсчитал Косов.
Работодатели же получат новый инструмент привлечения и удержания сотрудников, который будет обходиться им дешевле, хотя предполагает определенные траты. Но важно не допустить расслоения по доступу к выплатам и обеспечить правоприменительную практику, чтобы реализация меры стала прозрачной, заключил финансист.
