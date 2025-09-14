https://ria.ru/20250914/nalog-2041758480.html

Финансист рассказал об отмене одного важного налога

Финансист рассказал об отмене одного важного налога

Финансист рассказал об отмене одного важного налога

date 2025-09-14

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Налоговые послабления для выплаты от предприятий сотрудникам при рождении ребенка окажут благоприятный эффект, но важно обеспечить правоприменительную практику, рассказал агентству “Прайм” заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Косов.Он напомнил, что с 1 января 2026 года выплата от компании при рождении или усыновлении ребенка размером до 1 миллиона рублей освобождается от НДФЛ и страховых взносов. Для бизнеса эти затраты тоже не будут облагаться налогом.Новация будет полезна как для граждан, так и для работодателей и в целом для рынка труда. Так, семьи смогут получить на руки больше.“При сумме 1 миллион рублей экономия по НДФЛ составит до 130–150 тысяч рублей в зависимости от ставки, что сопоставимо с несколькими среднемесячными зарплатами в ряде регионов нашей страны”, — подсчитал Косов.Работодатели же получат новый инструмент привлечения и удержания сотрудников, который будет обходиться им дешевле, хотя предполагает определенные траты. Но важно не допустить расслоения по доступу к выплатам и обеспечить правоприменительную практику, чтобы реализация меры стала прозрачной, заключил финансист.

