На перегоне Малоархангельск — Глазуновка открыли движение по одному пути

На перегоне Малоархангельск — Глазуновка открыли движение по одному пути

2025-09-14T15:14:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152547/74/1525477487_0:300:3072:2028_1920x0_80_0_0_0303cc0afd51d53aa6192c3ca203b407.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Железнодорожное движение в реверсивном режиме открыто по одному пути на перегоне Малоархангельск — Глазуновка Орловской области, сообщили в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД)."После завершения оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск — Глазуновка Орловской области железнодорожники открыли движение по одному пути. В настоящее время пропуск поездов в обе стороны осуществляется в реверсивном режиме", - говорится в сообщении.В МЖД добавили, что параллельно проводятся работы по восстановлению инфраструктуры на втором пути. Для этого были заранее сформированы необходимые силы и средства. Железнодорожники принимают максимальные усилия для скорейшего восстановления инфраструктуры и запуска движения на участке по обоим путям.В субботу губернатор Орловской области Андрей Клычков заявлял, что взрывные устройства обнаружены на территории региона при проверке железнодорожных путей, при подрыве одного из устройств два человека погибли, еще один пострадал.Утром в воскресенье "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) сообщала, что в связи с изменением маршрута следования по территории Орловской области с отставанием от графика идут 17 поездов.

