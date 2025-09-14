https://ria.ru/20250914/mvd-2041896267.html
В МВД рассказали о ложных сообщениях о минировании в дни выборов
В МВД рассказали о ложных сообщениях о минировании в дни выборов
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Зафиксировано 29 фактов ложных сообщений о минировании в ЕДГ-2025 в пяти субъектах РФ, заявил начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Ленар Габдурахманов. "Фиксируем попытки помешать волеизъявлению граждан посредством использования практики ложных сообщений о минировании. Всего зарегистрировано 29 таких фактов в пяти субъектах РФ", - сказал он, выступая в информационном центре ЦИК РФ.
