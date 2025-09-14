https://ria.ru/20250914/mvd-2041896267.html

В МВД рассказали о ложных сообщениях о минировании в дни выборов

В МВД рассказали о ложных сообщениях о минировании в дни выборов - РИА Новости, 14.09.2025

В МВД рассказали о ложных сообщениях о минировании в дни выборов

Зафиксировано 29 фактов ложных сообщений о минировании в ЕДГ-2025 в пяти субъектах РФ, заявил начальник главного управления по обеспечению охраны общественного... РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T20:00:00+03:00

2025-09-14T20:00:00+03:00

2025-09-14T20:00:00+03:00

происшествия

россия

единый день голосования — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Зафиксировано 29 фактов ложных сообщений о минировании в ЕДГ-2025 в пяти субъектах РФ, заявил начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Ленар Габдурахманов. "Фиксируем попытки помешать волеизъявлению граждан посредством использования практики ложных сообщений о минировании. Всего зарегистрировано 29 таких фактов в пяти субъектах РФ", - сказал он, выступая в информационном центре ЦИК РФ.

https://ria.ru/20250914/vybory-2039086762.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, единый день голосования — 2025