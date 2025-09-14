https://ria.ru/20250914/mvd-2041894416.html

МВД не зафиксировало серьезных нарушений в дни голосования

2025-09-14T19:48:00+03:00

россия

калининградская область

единый день голосования — 2025

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Существенных нарушений в дни голосования, которые могли бы его сорвать, не зафиксировано, заявил начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти российских субъектов МВД РФ Ленар Габдурахманов. "В настоящее время во всех субъектах страны, за исключением Калининградской области, голосование практически закончилось. Существенных нарушений правопорядка, способных сорвать выборы, не зафиксировано", - сказал он, выступая в информационном центре ЦИК РФ. Он добавил, что контроль за обеспечением общественного порядка и безопасности продолжается.

россия, калининградская область, единый день голосования — 2025