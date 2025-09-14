Рейтинг@Mail.ru
МВД не зафиксировало серьезных нарушений в дни голосования - РИА Новости, 14.09.2025
19:48 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/mvd-2041894416.html
МВД не зафиксировало серьезных нарушений в дни голосования
россия
калининградская область
единый день голосования — 2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Существенных нарушений в дни голосования, которые могли бы его сорвать, не зафиксировано, заявил начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти российских субъектов МВД РФ Ленар Габдурахманов. "В настоящее время во всех субъектах страны, за исключением Калининградской области, голосование практически закончилось. Существенных нарушений правопорядка, способных сорвать выборы, не зафиксировано", - сказал он, выступая в информационном центре ЦИК РФ. Он добавил, что контроль за обеспечением общественного порядка и безопасности продолжается.
россия
калининградская область
россия, калининградская область, единый день голосования — 2025
Россия, Калининградская область, Единый день голосования — 2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМестные жители на выборах губернатора Краснодарского края и депутатов городской думы Краснодара в станице Натухаевская
Местные жители на выборах губернатора Краснодарского края и депутатов городской думы Краснодара в станице Натухаевская
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Существенных нарушений в дни голосования, которые могли бы его сорвать, не зафиксировано, заявил начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти российских субъектов МВД РФ Ленар Габдурахманов.
"В настоящее время во всех субъектах страны, за исключением Калининградской области, голосование практически закончилось. Существенных нарушений правопорядка, способных сорвать выборы, не зафиксировано", - сказал он, выступая в информационном центре ЦИК РФ.
Он добавил, что контроль за обеспечением общественного порядка и безопасности продолжается.
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Вчера, 17:17
 
РоссияКалининградская областьЕдиный день голосования — 2025
 
 
