В МВД рассказали о жалобах на возможные нарушения во время выборов

В МВД рассказали о жалобах на возможные нарушения во время выборов

14.09.2025

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. С момента начала избирательной кампании поступило 1,2 тысячи сообщений о возможных нарушениях, 739 из них в дни голосования, рассказал начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Ленар Габдурахманов."С момента начала избирательной кампании в органы внутренних дел поступило более 1,2 тысячи сообщений о возможных нарушениях при проведении органов, 739 из них непосредственно в дни голосования с 12 по 14 сентября", - рассказал он, выступая в информационном центре ЦИК РФ.Он отметил, что наибольшая часть сообщений касается нарушений, связанных с незаконным распространением агитационных материалов, уничтожением или повреждением печатной продукции, нарушением порядка.

