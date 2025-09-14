Рейтинг@Mail.ru
В МВД рассказали о жалобах на возможные нарушения во время выборов
19:40 14.09.2025 (обновлено: 19:51 14.09.2025)
В МВД рассказали о жалобах на возможные нарушения во время выборов
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. С момента начала избирательной кампании поступило 1,2 тысячи сообщений о возможных нарушениях, 739 из них в дни голосования, рассказал начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Ленар Габдурахманов."С момента начала избирательной кампании в органы внутренних дел поступило более 1,2 тысячи сообщений о возможных нарушениях при проведении органов, 739 из них непосредственно в дни голосования с 12 по 14 сентября", - рассказал он, выступая в информационном центре ЦИК РФ.Он отметил, что наибольшая часть сообщений касается нарушений, связанных с незаконным распространением агитационных материалов, уничтожением или повреждением печатной продукции, нарушением порядка.
министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, единый день голосования — 2025, политика
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Единый день голосования — 2025, Политика
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. С момента начала избирательной кампании поступило 1,2 тысячи сообщений о возможных нарушениях, 739 из них в дни голосования, рассказал начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Ленар Габдурахманов.
"С момента начала избирательной кампании в органы внутренних дел поступило более 1,2 тысячи сообщений о возможных нарушениях при проведении органов, 739 из них непосредственно в дни голосования с 12 по 14 сентября", - рассказал он, выступая в информационном центре ЦИК РФ.
Он отметил, что наибольшая часть сообщений касается нарушений, связанных с незаконным распространением агитационных материалов, уничтожением или повреждением печатной продукции, нарушением порядка.
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Вчера, 17:17
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияЕдиный день голосования — 2025Политика
 
 
