https://ria.ru/20250914/mvd-2041894066.html
В МВД рассказали о жалобах на возможные нарушения во время выборов
В МВД рассказали о жалобах на возможные нарушения во время выборов - РИА Новости, 14.09.2025
В МВД рассказали о жалобах на возможные нарушения во время выборов
С момента начала избирательной кампании поступило 1,2 тысячи сообщений о возможных нарушениях, 739 из них в дни голосования, рассказал начальник главного... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T19:40:00+03:00
2025-09-14T19:40:00+03:00
2025-09-14T19:51:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
единый день голосования — 2025
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041814714_0:297:3112:2048_1920x0_80_0_0_44487bf65125dea6a6b1961fd279ed63.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. С момента начала избирательной кампании поступило 1,2 тысячи сообщений о возможных нарушениях, 739 из них в дни голосования, рассказал начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Ленар Габдурахманов."С момента начала избирательной кампании в органы внутренних дел поступило более 1,2 тысячи сообщений о возможных нарушениях при проведении органов, 739 из них непосредственно в дни голосования с 12 по 14 сентября", - рассказал он, выступая в информационном центре ЦИК РФ.Он отметил, что наибольшая часть сообщений касается нарушений, связанных с незаконным распространением агитационных материалов, уничтожением или повреждением печатной продукции, нарушением порядка.
https://ria.ru/20250914/vybory-2039086762.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041814714_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_426dc3c4958abea319615fee789d0397.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, единый день голосования — 2025, политика
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Единый день голосования — 2025, Политика
В МВД рассказали о жалобах на возможные нарушения во время выборов
МВД: поступила 1,2 тыс сообщений о возможных нарушениях с начала выборов
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. С момента начала избирательной кампании поступило 1,2 тысячи сообщений о возможных нарушениях, 739 из них в дни голосования, рассказал начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Ленар Габдурахманов.
"С момента начала избирательной кампании в органы внутренних дел поступило более 1,2 тысячи сообщений о возможных нарушениях при проведении органов, 739 из них непосредственно в дни голосования с 12 по 14 сентября", - рассказал он, выступая в информационном центре ЦИК РФ.
Он отметил, что наибольшая часть сообщений касается нарушений, связанных с незаконным распространением агитационных материалов, уничтожением или повреждением печатной продукции, нарушением порядка.