Рейтинг@Mail.ru
МВД дало совет об уведомлениях от приложений - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:06 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/mvd-2041811271.html
МВД дало совет об уведомлениях от приложений
МВД дало совет об уведомлениях от приложений - РИА Новости, 14.09.2025
МВД дало совет об уведомлениях от приложений
Правоохранители порекомендовали не игнорировать автоматические уведомления приложений, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T12:06:00+03:00
2025-09-14T12:06:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149465/53/1494655399_0:0:2997:1687_1920x0_80_0_0_7c8019e2fdedebb67463f1d37c8fce6f.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Правоохранители порекомендовали не игнорировать автоматические уведомления приложений, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Не игнорируйте автоматические уведомления приложений. Несколько слов о том, что многие считают раздражающей мелочью, - автоматических уведомлениях от приложений и сервисов. Письма о входе в аккаунт, SMS с кодом подтверждения, предупреждения о подозрительной активности могут отвлекать или мешать, но они никогда не появляются без достаточных оснований", - рассказали в управлении. Ведомство отметило, что компании внедряют системы автоматических оповещений не из-за любви к рассылкам. У этого есть три ключевые причины. Первой причиной правоохранители назвали безопасность пользователя (и репутация компании). Подчеркивается, что взломанный аккаунт клиента - это прямой удар по репутации. Компании (особенно финансовые и IT-гиганты) инвестируют миллионы в системы безопасности, чтобы пользователи продолжали им доверять. Ко второй причине относится снижение финансовых потерь. Уточняется, что мошеннические операции, кража данных и несанкционированный доступ влекут за собой прямые убытки как для пользователя, так и для компании (например, возврат денежных средств плательщику или судебные иски). Предотвратив инцидент на ранней стадии, компания экономит огромные деньги. Третьей причиной управление выделило соответствие регуляторным требованиям. Компании обязаны соблюдать законы о защите данных и защите граждан от мошенников. Кроме того, рассылка уведомлений о безопасности - это часто обязательное требование для легальной работы компании. "Проще говоря, это ситуация win-win: компания защищает свои активы и репутацию, а пользователи - свои данные и деньги. Поэтому, если автоматизированные системы о чем-то информируют, стоит, по меньшей мере удвоить осторожность", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250912/sberbank-2041523580.html
https://ria.ru/20250912/moskva-2041370927.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149465/53/1494655399_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_b4f9ee14b1cfa17ef5fd232ebb2e7510.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, россия
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия, Россия
МВД дало совет об уведомлениях от приложений

МВД призвало не игнорировать автоматические уведомления приложений

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМобильный телефон
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Правоохранители порекомендовали не игнорировать автоматические уведомления приложений, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Не игнорируйте автоматические уведомления приложений. Несколько слов о том, что многие считают раздражающей мелочью, - автоматических уведомлениях от приложений и сервисов. Письма о входе в аккаунт, SMS с кодом подтверждения, предупреждения о подозрительной активности могут отвлекать или мешать, но они никогда не появляются без достаточных оснований", - рассказали в управлении.
Госуслуги - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Мошенники стали чаще использовать легенду о краже аккаунта на "Госуслугах"
12 сентября, 17:42
Ведомство отметило, что компании внедряют системы автоматических оповещений не из-за любви к рассылкам. У этого есть три ключевые причины.
Первой причиной правоохранители назвали безопасность пользователя (и репутация компании). Подчеркивается, что взломанный аккаунт клиента - это прямой удар по репутации. Компании (особенно финансовые и IT-гиганты) инвестируют миллионы в системы безопасности, чтобы пользователи продолжали им доверять.
Ко второй причине относится снижение финансовых потерь. Уточняется, что мошеннические операции, кража данных и несанкционированный доступ влекут за собой прямые убытки как для пользователя, так и для компании (например, возврат денежных средств плательщику или судебные иски). Предотвратив инцидент на ранней стадии, компания экономит огромные деньги.
Третьей причиной управление выделило соответствие регуляторным требованиям. Компании обязаны соблюдать законы о защите данных и защите граждан от мошенников. Кроме того, рассылка уведомлений о безопасности - это часто обязательное требование для легальной работы компании.
"Проще говоря, это ситуация win-win: компания защищает свои активы и репутацию, а пользователи - свои данные и деньги. Поэтому, если автоматизированные системы о чем-то информируют, стоит, по меньшей мере удвоить осторожность", - добавляется в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
В Москве вынесли приговоры мошенникам, обманывавшим пенсионеров
12 сентября, 09:44
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала