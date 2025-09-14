https://ria.ru/20250914/mvd-2041811271.html

МВД дало совет об уведомлениях от приложений

Правоохранители порекомендовали не игнорировать автоматические уведомления приложений, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Правоохранители порекомендовали не игнорировать автоматические уведомления приложений, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Не игнорируйте автоматические уведомления приложений. Несколько слов о том, что многие считают раздражающей мелочью, - автоматических уведомлениях от приложений и сервисов. Письма о входе в аккаунт, SMS с кодом подтверждения, предупреждения о подозрительной активности могут отвлекать или мешать, но они никогда не появляются без достаточных оснований", - рассказали в управлении. Ведомство отметило, что компании внедряют системы автоматических оповещений не из-за любви к рассылкам. У этого есть три ключевые причины. Первой причиной правоохранители назвали безопасность пользователя (и репутация компании). Подчеркивается, что взломанный аккаунт клиента - это прямой удар по репутации. Компании (особенно финансовые и IT-гиганты) инвестируют миллионы в системы безопасности, чтобы пользователи продолжали им доверять. Ко второй причине относится снижение финансовых потерь. Уточняется, что мошеннические операции, кража данных и несанкционированный доступ влекут за собой прямые убытки как для пользователя, так и для компании (например, возврат денежных средств плательщику или судебные иски). Предотвратив инцидент на ранней стадии, компания экономит огромные деньги. Третьей причиной управление выделило соответствие регуляторным требованиям. Компании обязаны соблюдать законы о защите данных и защите граждан от мошенников. Кроме того, рассылка уведомлений о безопасности - это часто обязательное требование для легальной работы компании. "Проще говоря, это ситуация win-win: компания защищает свои активы и репутацию, а пользователи - свои данные и деньги. Поэтому, если автоматизированные системы о чем-то информируют, стоит, по меньшей мере удвоить осторожность", - добавляется в сообщении.

