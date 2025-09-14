https://ria.ru/20250914/mvd-2041811271.html
МВД дало совет об уведомлениях от приложений
МВД дало совет об уведомлениях от приложений - РИА Новости, 14.09.2025
МВД дало совет об уведомлениях от приложений
Правоохранители порекомендовали не игнорировать автоматические уведомления приложений, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T12:06:00+03:00
2025-09-14T12:06:00+03:00
2025-09-14T12:06:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149465/53/1494655399_0:0:2997:1687_1920x0_80_0_0_7c8019e2fdedebb67463f1d37c8fce6f.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Правоохранители порекомендовали не игнорировать автоматические уведомления приложений, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Не игнорируйте автоматические уведомления приложений. Несколько слов о том, что многие считают раздражающей мелочью, - автоматических уведомлениях от приложений и сервисов. Письма о входе в аккаунт, SMS с кодом подтверждения, предупреждения о подозрительной активности могут отвлекать или мешать, но они никогда не появляются без достаточных оснований", - рассказали в управлении. Ведомство отметило, что компании внедряют системы автоматических оповещений не из-за любви к рассылкам. У этого есть три ключевые причины. Первой причиной правоохранители назвали безопасность пользователя (и репутация компании). Подчеркивается, что взломанный аккаунт клиента - это прямой удар по репутации. Компании (особенно финансовые и IT-гиганты) инвестируют миллионы в системы безопасности, чтобы пользователи продолжали им доверять. Ко второй причине относится снижение финансовых потерь. Уточняется, что мошеннические операции, кража данных и несанкционированный доступ влекут за собой прямые убытки как для пользователя, так и для компании (например, возврат денежных средств плательщику или судебные иски). Предотвратив инцидент на ранней стадии, компания экономит огромные деньги. Третьей причиной управление выделило соответствие регуляторным требованиям. Компании обязаны соблюдать законы о защите данных и защите граждан от мошенников. Кроме того, рассылка уведомлений о безопасности - это часто обязательное требование для легальной работы компании. "Проще говоря, это ситуация win-win: компания защищает свои активы и репутацию, а пользователи - свои данные и деньги. Поэтому, если автоматизированные системы о чем-то информируют, стоит, по меньшей мере удвоить осторожность", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250912/sberbank-2041523580.html
https://ria.ru/20250912/moskva-2041370927.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149465/53/1494655399_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_b4f9ee14b1cfa17ef5fd232ebb2e7510.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, россия
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия, Россия
МВД дало совет об уведомлениях от приложений
МВД призвало не игнорировать автоматические уведомления приложений
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Правоохранители порекомендовали не игнорировать автоматические уведомления приложений, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Не игнорируйте автоматические уведомления приложений. Несколько слов о том, что многие считают раздражающей мелочью, - автоматических уведомлениях от приложений и сервисов. Письма о входе в аккаунт, SMS с кодом подтверждения, предупреждения о подозрительной активности могут отвлекать или мешать, но они никогда не появляются без достаточных оснований", - рассказали в управлении.
Ведомство отметило, что компании внедряют системы автоматических оповещений не из-за любви к рассылкам. У этого есть три ключевые причины.
Первой причиной правоохранители назвали безопасность пользователя (и репутация компании). Подчеркивается, что взломанный аккаунт клиента - это прямой удар по репутации. Компании (особенно финансовые и IT-гиганты) инвестируют миллионы в системы безопасности, чтобы пользователи продолжали им доверять.
Ко второй причине относится снижение финансовых потерь. Уточняется, что мошеннические операции, кража данных и несанкционированный доступ влекут за собой прямые убытки как для пользователя, так и для компании (например, возврат денежных средств плательщику или судебные иски). Предотвратив инцидент на ранней стадии, компания экономит огромные деньги.
Третьей причиной управление выделило соответствие регуляторным требованиям. Компании обязаны соблюдать законы о защите данных и защите граждан от мошенников. Кроме того, рассылка уведомлений о безопасности - это часто обязательное требование для легальной работы компании.
"Проще говоря, это ситуация win-win: компания защищает свои активы и репутацию, а пользователи - свои данные и деньги. Поэтому, если автоматизированные системы о чем-то информируют, стоит, по меньшей мере удвоить осторожность", - добавляется в сообщении.