Экс-замначальника тыла внутренних войск МВД отправили в СИЗО
10:00 14.09.2025
Экс-замначальника тыла внутренних войск МВД отправили в СИЗО
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Бывшего заместителя начальника тыла Главного командования внутренних войск МВД России Владимира Панова отправил в СИЗО военный суд в Москве по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Постановлением 235-го гарнизонного военного суда в отношении Панова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства. Деталей уголовного дела собеседник не уточнил. Согласно карточке уголовного дела, меру пресечения Панову избрали 3 сентября, решение в настоящее время обжаловано.
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Бывшего заместителя начальника тыла Главного командования внутренних войск МВД России Владимира Панова отправил в СИЗО военный суд в Москве по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Постановлением 235-го гарнизонного военного суда в отношении Панова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.
Деталей уголовного дела собеседник не уточнил.
Согласно карточке уголовного дела, меру пресечения Панову избрали 3 сентября, решение в настоящее время обжаловано.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Умер росгвардеец, пострадавший при подрыве путей в Орловской области
Вчера, 08:34
 
ПроисшествияМоскваВладимир ПановМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
