Экс-замначальника тыла внутренних войск МВД отправили в СИЗО
Экс-замначальника тыла внутренних войск МВД отправили в СИЗО
2025-09-14T10:00:00+03:00
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Бывшего заместителя начальника тыла Главного командования внутренних войск МВД России Владимира Панова отправил в СИЗО военный суд в Москве по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Постановлением 235-го гарнизонного военного суда в отношении Панова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства. Деталей уголовного дела собеседник не уточнил. Согласно карточке уголовного дела, меру пресечения Панову избрали 3 сентября, решение в настоящее время обжаловано.
москва
Новости
