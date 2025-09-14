https://ria.ru/20250914/mvd-2041794059.html

Экс-замначальника тыла внутренних войск МВД отправили в СИЗО

Экс-замначальника тыла внутренних войск МВД отправили в СИЗО

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Бывшего заместителя начальника тыла Главного командования внутренних войск МВД России Владимира Панова отправил в СИЗО военный суд в Москве по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Постановлением 235-го гарнизонного военного суда в отношении Панова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства. Деталей уголовного дела собеседник не уточнил. Согласно карточке уголовного дела, меру пресечения Панову избрали 3 сентября, решение в настоящее время обжаловано.

москва

