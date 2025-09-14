Рейтинг@Mail.ru
В МТС рассказали, как правильно заряжать смартфон - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:38 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/mts-2041791462.html
В МТС рассказали, как правильно заряжать смартфон
В МТС рассказали, как правильно заряжать смартфон - РИА Новости, 14.09.2025
В МТС рассказали, как правильно заряжать смартфон
Многие пользователи гаджетов уверены, что постоянная подзарядка смартфона по 5-10 минут портит батарею: стоит учесть, что новые литий-ионные батареи не страдают РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T09:38:00+03:00
2025-09-14T09:38:00+03:00
технологии
мтс
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149465/53/1494655399_0:0:2997:1687_1920x0_80_0_0_7c8019e2fdedebb67463f1d37c8fce6f.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Многие пользователи гаджетов уверены, что постоянная подзарядка смартфона по 5-10 минут портит батарею: стоит учесть, что новые литий-ионные батареи не страдают от "эффекта памяти", однако у такой подзарядки есть и недостатки, рассказала РИА Новости руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына. "Многие до сих пор уверены, что если телефон постоянно заряжать по 5-10 минут, то батарея неизбежно испортится, а уже через год устройство придется менять. Но так было в прошлом, когда производители использовали никель-кадмиевые аккумуляторы", - сообщила она. "Литий-ионные батареи не страдают от "эффекта памяти". Им достаточно находиться в диапазоне 20–80% зарядки", добавила Голицына. Поэтому подзарядка на несколько минут, чтобы "дотянуть" до вечера, даже лучше, чем привычный разряд до выключения смартфона или долгая ночь у розетки, пояснила Голицына. По ее словам, главным врагом батареи остается перегрев. Так, если телефон заряжается на солнце, в машине или в плотном чехле, короткие подзарядки могут быть опасны. Повышение температуры выше 35–40 градусов Цельсия может сократить ресурс аккумулятора в разы. Особенно вреден перегрев при одновременной нагрузке, например, когда смартфон стоит на зарядке и параллельно используется для игр или навигации, пояснила эксперт. Голицына добавила, что еще одним нюансом является количество циклов зарядки: у литий-ионных батарей обычно около 500–800 полных циклов, прежде чем емкость начнет заметно падать. Однако короткие подзарядки на 10–20% от общего объема цикла считаются неполными и не изнашивают батарею так быстро. "Чтобы продлить жизнь аккумулятора рекомендуем использовать фирменные зарядные устройства, которые регулируют подачу тока, избегать перегрева, а также не заряжать телефон под подушкой, на приборной панели или в жару на улице", - посоветовала Голицына.
https://ria.ru/20250507/smartfon-2015423300.html
https://ria.ru/20250117/zaryadka-1994107034.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149465/53/1494655399_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_b4f9ee14b1cfa17ef5fd232ebb2e7510.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, мтс, россия
Технологии, МТС, Россия
В МТС рассказали, как правильно заряжать смартфон

В МТС предупредили об опасности постоянной подзарядки смартфона

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМобильный телефон
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Многие пользователи гаджетов уверены, что постоянная подзарядка смартфона по 5-10 минут портит батарею: стоит учесть, что новые литий-ионные батареи не страдают от "эффекта памяти", однако у такой подзарядки есть и недостатки, рассказала РИА Новости руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.
"Многие до сих пор уверены, что если телефон постоянно заряжать по 5-10 минут, то батарея неизбежно испортится, а уже через год устройство придется менять. Но так было в прошлом, когда производители использовали никель-кадмиевые аккумуляторы", - сообщила она.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Россиянам объяснили, как избавиться от главных паразитов в смартфоне
7 мая, 02:21
"Литий-ионные батареи не страдают от "эффекта памяти". Им достаточно находиться в диапазоне 20–80% зарядки", добавила Голицына. Поэтому подзарядка на несколько минут, чтобы "дотянуть" до вечера, даже лучше, чем привычный разряд до выключения смартфона или долгая ночь у розетки, пояснила Голицына.
По ее словам, главным врагом батареи остается перегрев. Так, если телефон заряжается на солнце, в машине или в плотном чехле, короткие подзарядки могут быть опасны. Повышение температуры выше 35–40 градусов Цельсия может сократить ресурс аккумулятора в разы. Особенно вреден перегрев при одновременной нагрузке, например, когда смартфон стоит на зарядке и параллельно используется для игр или навигации, пояснила эксперт.
Голицына добавила, что еще одним нюансом является количество циклов зарядки: у литий-ионных батарей обычно около 500–800 полных циклов, прежде чем емкость начнет заметно падать. Однако короткие подзарядки на 10–20% от общего объема цикла считаются неполными и не изнашивают батарею так быстро.
"Чтобы продлить жизнь аккумулятора рекомендуем использовать фирменные зарядные устройства, которые регулируют подачу тока, избегать перегрева, а также не заряжать телефон под подушкой, на приборной панели или в жару на улице", - посоветовала Голицына.
Зарядка смартфона - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Россиянам объяснили, почему нельзя оставлять телефон на зарядке на ночь
17 января, 03:46
 
ТехнологииМТСРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала