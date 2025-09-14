https://ria.ru/20250914/mts-2041791462.html

В МТС рассказали, как правильно заряжать смартфон

Многие пользователи гаджетов уверены, что постоянная подзарядка смартфона по 5-10 минут портит батарею: стоит учесть, что новые литий-ионные батареи не страдают РИА Новости, 14.09.2025

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Многие пользователи гаджетов уверены, что постоянная подзарядка смартфона по 5-10 минут портит батарею: стоит учесть, что новые литий-ионные батареи не страдают от "эффекта памяти", однако у такой подзарядки есть и недостатки, рассказала РИА Новости руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына. "Многие до сих пор уверены, что если телефон постоянно заряжать по 5-10 минут, то батарея неизбежно испортится, а уже через год устройство придется менять. Но так было в прошлом, когда производители использовали никель-кадмиевые аккумуляторы", - сообщила она. "Литий-ионные батареи не страдают от "эффекта памяти". Им достаточно находиться в диапазоне 20–80% зарядки", добавила Голицына. Поэтому подзарядка на несколько минут, чтобы "дотянуть" до вечера, даже лучше, чем привычный разряд до выключения смартфона или долгая ночь у розетки, пояснила Голицына. По ее словам, главным врагом батареи остается перегрев. Так, если телефон заряжается на солнце, в машине или в плотном чехле, короткие подзарядки могут быть опасны. Повышение температуры выше 35–40 градусов Цельсия может сократить ресурс аккумулятора в разы. Особенно вреден перегрев при одновременной нагрузке, например, когда смартфон стоит на зарядке и параллельно используется для игр или навигации, пояснила эксперт. Голицына добавила, что еще одним нюансом является количество циклов зарядки: у литий-ионных батарей обычно около 500–800 полных циклов, прежде чем емкость начнет заметно падать. Однако короткие подзарядки на 10–20% от общего объема цикла считаются неполными и не изнашивают батарею так быстро. "Чтобы продлить жизнь аккумулятора рекомендуем использовать фирменные зарядные устройства, которые регулируют подачу тока, избегать перегрева, а также не заряжать телефон под подушкой, на приборной панели или в жару на улице", - посоветовала Голицына.

