Памфилова рассказала о работе на экстерриториальных участках в Москве

Мосгоризбирком создал необходимые условия для организации голосования на экстерриториальных участках в Москве, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова. РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T20:20:00+03:00

политика

москва

россия

элла памфилова

мосгоризбирком

единый день голосования — 2025

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Мосгоризбирком создал необходимые условия для организации голосования на экстерриториальных участках в Москве, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова. "Московская избирательная комиссия все, что могла, сделала, организовала, ввела в курс дела коллег из регионов, для которых были экстерриториальные участки", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК. В единый день голосования 14 сентября 2025 года проходит около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. В Москве в ЕДГ-2025 создали 14 экстерриториальных избирательных участков для голосования жителей 19 регионов на выборах высших должностных лиц.

