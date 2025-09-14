https://ria.ru/20250914/moskva-2041898435.html
Памфилова рассказала о работе на экстерриториальных участках в Москве
Памфилова рассказала о работе на экстерриториальных участках в Москве - РИА Новости, 14.09.2025
Памфилова рассказала о работе на экстерриториальных участках в Москве
Мосгоризбирком создал необходимые условия для организации голосования на экстерриториальных участках в Москве, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова. РИА Новости, 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Мосгоризбирком создал необходимые условия для организации голосования на экстерриториальных участках в Москве, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова. "Московская избирательная комиссия все, что могла, сделала, организовала, ввела в курс дела коллег из регионов, для которых были экстерриториальные участки", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК. В единый день голосования 14 сентября 2025 года проходит около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. В Москве в ЕДГ-2025 создали 14 экстерриториальных избирательных участков для голосования жителей 19 регионов на выборах высших должностных лиц.
Памфилова рассказала о работе на экстерриториальных участках в Москве
Памфилова: Мосгоризбирком создал условия для голосования на участках в Москве