В Москве сообщили о закрытии экстерриториальных избирательных участков - РИА Новости, 14.09.2025
20:07 14.09.2025
В Москве сообщили о закрытии экстерриториальных избирательных участков
В Москве сообщили о закрытии экстерриториальных избирательных участков - РИА Новости, 14.09.2025
В Москве сообщили о закрытии экстерриториальных избирательных участков
Четырнадцать экстерриториальных избирательных участков в Москве закрылись в последний день выборов глав регионов РФ. РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T20:07:00+03:00
2025-09-14T20:07:00+03:00
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Четырнадцать экстерриториальных избирательных участков в Москве закрылись в последний день выборов глав регионов РФ. Экстерриториальные избирательные участки работали с 12 по 14 сентября. Отдать свой голос на них смогли жители 19 регионов, в которых проходили выборы высшего должностного лица, и которые по разным причинам находятся в Москве в Единый день голосования. Проголосовать избиратели могли в ТРЦ "Афимолл Сити", ТЦ "Метрополис", ТРК "Форт Отрадное", ТРЦ "Щёлковский", ТЦ "ГОРОД", ТРЦ "Ривьера", ТРЦ "Колумбус", ТРЦ "Спектр", МФК "Кунцево Плаза", ТЦ "Калейдоскоп", ТЦ "Галерея", аванзале станции метро "Курская", ТГК "Измайлово" - холле гостиницы Дельта, ТК "Зеленоградский". На участках избиратели могли проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо с использованием терминалов электронного голосования. Всего на участках для голосования было назначено 84 наблюдателя, 70 человек из них от пяти парламентских политических партий и 14 человек от общественной палаты столицы. На всех участках голосования была применена система видеонаблюдения. Всего на избирательные участки в Москве было подано 17 868 заявлений. Выборы проходили в России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - прошли прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирали в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходили в 81 регионе России.
В Москве сообщили о закрытии экстерриториальных избирательных участков

Четырнадцать экстерриториальных избирательных участков закрылись в Москве

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Четырнадцать экстерриториальных избирательных участков в Москве закрылись в последний день выборов глав регионов РФ.
Экстерриториальные избирательные участки работали с 12 по 14 сентября. Отдать свой голос на них смогли жители 19 регионов, в которых проходили выборы высшего должностного лица, и которые по разным причинам находятся в Москве в Единый день голосования.
Проголосовать избиратели могли в ТРЦ "Афимолл Сити", ТЦ "Метрополис", ТРК "Форт Отрадное", ТРЦ "Щёлковский", ТЦ "ГОРОД", ТРЦ "Ривьера", ТРЦ "Колумбус", ТРЦ "Спектр", МФК "Кунцево Плаза", ТЦ "Калейдоскоп", ТЦ "Галерея", аванзале станции метро "Курская", ТГК "Измайлово" - холле гостиницы Дельта, ТК "Зеленоградский".
На участках избиратели могли проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо с использованием терминалов электронного голосования.
Всего на участках для голосования было назначено 84 наблюдателя, 70 человек из них от пяти парламентских политических партий и 14 человек от общественной палаты столицы. На всех участках голосования была применена система видеонаблюдения.
Всего на избирательные участки в Москве было подано 17 868 заявлений.
Выборы проходили в России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - прошли прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирали в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходили в 81 регионе России.
