В Москве два человека получили травмы в ДТП со скорой помощью - РИА Новости, 14.09.2025
18:56 14.09.2025
В Москве два человека получили травмы в ДТП со скорой помощью
происшествия
москва
кутузовский проспект
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Два человека получили травмы различной степени тяжести в результате опрокидывания автомобиля скорой помощи в Москве, третий пострадавший от госпитализации отказался, сообщила столичная Госавтоинспекция. По предварительным данным ведомства, на Кутузовском проспекте в районе Площади Победы водитель "скорой" не справился с управлением, из-за чего автомобиль опрокинулся. "В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили фельдшер и пациент скорой помощи. Водителю оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации он отказался. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего", - говорится в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы. Ранее столичный департамент транспорта сообщил, что ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло на Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы. Движение в сторону центра затруднено на 2,4 километра.
москва
кутузовский проспект
происшествия, москва, кутузовский проспект
Происшествия, Москва, Кутузовский проспект
© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Два человека получили травмы различной степени тяжести в результате опрокидывания автомобиля скорой помощи в Москве, третий пострадавший от госпитализации отказался, сообщила столичная Госавтоинспекция.
По предварительным данным ведомства, на Кутузовском проспекте в районе Площади Победы водитель "скорой" не справился с управлением, из-за чего автомобиль опрокинулся.
"В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили фельдшер и пациент скорой помощи. Водителю оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации он отказался. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего", - говорится в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.
Ранее столичный департамент транспорта сообщил, что ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло на Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы. Движение в сторону центра затруднено на 2,4 километра.
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
В Новосибирске женщина и четверо детей пострадали в ДТП
