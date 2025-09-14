https://ria.ru/20250914/moskva-2041888073.html

В Москве два человека получили травмы в ДТП со скорой помощью

2025-09-14T18:56:00+03:00

происшествия

москва

кутузовский проспект

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Два человека получили травмы различной степени тяжести в результате опрокидывания автомобиля скорой помощи в Москве, третий пострадавший от госпитализации отказался, сообщила столичная Госавтоинспекция. По предварительным данным ведомства, на Кутузовском проспекте в районе Площади Победы водитель "скорой" не справился с управлением, из-за чего автомобиль опрокинулся. "В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили фельдшер и пациент скорой помощи. Водителю оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации он отказался. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего", - говорится в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы. Ранее столичный департамент транспорта сообщил, что ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло на Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы. Движение в сторону центра затруднено на 2,4 километра.

москва

кутузовский проспект

2025

происшествия, москва, кутузовский проспект