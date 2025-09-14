Рейтинг@Mail.ru
В ДТП с машиной скорой помощи в Москве пострадали три человека - РИА Новости, 14.09.2025
17:58 14.09.2025 (обновлено: 18:17 14.09.2025)
В ДТП с машиной скорой помощи в Москве пострадали три человека
Три человека, предварительно, пострадали в ДТП с автомобилем скорой помощи на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Три человека, предварительно, пострадали в ДТП с автомобилем скорой помощи на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.По данным ведомства, машина скорой помощи перевернулась на Кутузовском проспекте."Предварительно, трое пострадавших. Обстоятельства выясняются", - сказал собеседник агентства.Ранее столичный департамент транспорта сообщил, что ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло на Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы. Движение в сторону центра затруднено на 2,4 километра.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер скорой медицинской помощи
Фельдшер скорой медицинской помощи. Архивное фото
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
В Новосибирске женщина и четверо детей пострадали в ДТП
Вчера, 12:32
 
