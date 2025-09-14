В ДТП с машиной скорой помощи в Москве пострадали три человека

https://ria.ru/20250914/moskva-2041879732.html

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Три человека, предварительно, пострадали в ДТП с автомобилем скорой помощи на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.По данным ведомства, машина скорой помощи перевернулась на Кутузовском проспекте."Предварительно, трое пострадавших. Обстоятельства выясняются", - сказал собеседник агентства.Ранее столичный департамент транспорта сообщил, что ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло на Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы. Движение в сторону центра затруднено на 2,4 километра.

