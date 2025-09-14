Более 490 человек проголосовали в единый день голосования в московских СИЗО
Более 490 человек проголосовали в ЕДГ-2025 в СИЗО в Москве, явка составила 100%
Информационный центр ЦИК РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Свыше 490 человек проголосовали в ЕДГ-2025 в московских следственных изоляторах, нарушений не выявлено, явка составила 100%, сообщил РИА Новости заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, председатель ОНК Москвы Георгий Волков.
По его словам, Общественная наблюдательная комиссия Москвы традиционно наблюдает за выборами, которые организовываются в следственных изоляторах. Волков добавил, что в этом году граждане, содержащиеся в московских СИЗО, впервые имели возможность проголосовать за глав субъектов своей регистрации.
В России стартовал Единый день голосования: что важно знать
12 сентября, 00:11
"Из числа лиц, содержащихся под стражей в московских следственных изоляторах, 491 человек проголосовал на выборах губернаторов разных регионов, явка традиционно была высока и составила 100 процентов", - сказал Волков, добавив, что нарушений не было.
Также, по его словам, свои голоса отдали и сотрудники УФСИН Москвы, проживающие в столице. Их количество составило 470 человек.
В НОМ оценили организацию голосования в ЕДГ-2025
13 сентября, 17:46
Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
Более миллиона человек приняли участие в ЕДГ-2025 при помощи ДЭГ
12 сентября, 20:15