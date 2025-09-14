https://ria.ru/20250914/moskva-2041850533.html
В Северо-Западном тоннеле в Москве загорелся грузовик
Грузовой автомобиль загорелся в Северо-Западном тоннеле в Москве, движение перекрыто, сообщил столичный департамент транспорта. РИА Новости, 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Грузовой автомобиль загорелся в Северо-Западном тоннеле в Москве, движение перекрыто, сообщил столичный департамент транспорта. "В Северо-Западном тоннеле загорелся грузовой автомобиль. На месте работают оперативные службы города", - говорится в Telegram-канале дептранса. В ведомстве отметили, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. "Движение в тоннель перекрыто. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - добавил дептранс.
