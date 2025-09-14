Рейтинг@Mail.ru
В Москве работает более десяти штабов по сбору гуманитарной помощи - РИА Новости, 14.09.2025
09:56 14.09.2025
В Москве работает более десяти штабов по сбору гуманитарной помощи
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Более десяти штабов по сбору гуманитарной помощи для участников СВО и членов их семей, а также приютов для животных открыто в столице, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "В столице открыто 15 штабов по сбору гуманитарной помощи "Москва помогает". Они работают почти во всех округах столицы, в том числе на базе десяти коворкинг-центров некоммерческих организаций (НКО). За все время собрано более 4,75 миллиона единиц помощи и передано из Москвы свыше 1,7 тысячи тонн груза. Гуманитарные грузы из Москвы получают жители приграничных и новых регионов России, участники специальной военной операции и члены их семей, а также приюты для животных", - говорится в сообщении. Отмечается, что в штабы "Москва помогает" можно принести продукты питания, одежду, постельные принадлежности, средства личной гигиены, малогабаритную бытовую технику и зоотовары. Чаще всего москвичи передают в штабы продукты питания длительного срока хранения - крупы, консервы, сладости. Кроме того, они также приносят гели для душа, влажные салфетки, мыло, зубные пасты, щетки, бритвенные наборы. Подчеркивается, что штабы "Москва помогает" на базе коворкинг-центров НКО открыты в ЮВАО (4-й Вешняковский проезд, дом 1, корпус 1), САО (Петрозаводская улица, дом 18, корпус 1), СВАО (Вересковая улица, дом 5) и ВАО (Фортунатовская улица, дом 14). Полный список - на интерактивной карте. Также уточняется, что ресурсный центр "Мосволонтер" регулярно вывозит собранный груз в сортировочно-погрузочный пункт, где его готовят к транспортировке для передачи нуждающимся. "В штабах "Москва помогает" участвует самый большой волонтерский корпус. Более 17,5 тысячи человек присоединились к нему за все время. Стать частью команды помощников можно на сайте ресурсного центра "Мосволонтер", - добавляется в сообщении.
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Более десяти штабов по сбору гуманитарной помощи для участников СВО и членов их семей, а также приютов для животных открыто в столице, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"В столице открыто 15 штабов по сбору гуманитарной помощи "Москва помогает". Они работают почти во всех округах столицы, в том числе на базе десяти коворкинг-центров некоммерческих организаций (НКО). За все время собрано более 4,75 миллиона единиц помощи и передано из Москвы свыше 1,7 тысячи тонн груза. Гуманитарные грузы из Москвы получают жители приграничных и новых регионов России, участники специальной военной операции и члены их семей, а также приюты для животных", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в штабы "Москва помогает" можно принести продукты питания, одежду, постельные принадлежности, средства личной гигиены, малогабаритную бытовую технику и зоотовары. Чаще всего москвичи передают в штабы продукты питания длительного срока хранения - крупы, консервы, сладости. Кроме того, они также приносят гели для душа, влажные салфетки, мыло, зубные пасты, щетки, бритвенные наборы.
Подчеркивается, что штабы "Москва помогает" на базе коворкинг-центров НКО открыты в ЮВАО (4-й Вешняковский проезд, дом 1, корпус 1), САО (Петрозаводская улица, дом 18, корпус 1), СВАО (Вересковая улица, дом 5) и ВАО (Фортунатовская улица, дом 14). Полный список - на интерактивной карте.
Также уточняется, что ресурсный центр "Мосволонтер" регулярно вывозит собранный груз в сортировочно-погрузочный пункт, где его готовят к транспортировке для передачи нуждающимся.
"В штабах "Москва помогает" участвует самый большой волонтерский корпус. Более 17,5 тысячи человек присоединились к нему за все время. Стать частью команды помощников можно на сайте ресурсного центра "Мосволонтер", - добавляется в сообщении.
