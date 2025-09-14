Рейтинг@Mail.ru
Первым на выборах в Москве проголосовал житель Тамбовской области - РИА Новости, 14.09.2025
09:33 14.09.2025
Первым на выборах в Москве проголосовал житель Тамбовской области
Первым на выборах в Москве проголосовал житель Тамбовской области - РИА Новости, 14.09.2025
Первым на выборах в Москве проголосовал житель Тамбовской области
Первым на выборах глав регионов РФ в Москве проголосовал житель Тамбовской области, заявил начальник управления по совершенствованию территориального управления РИА Новости, 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Первым на выборах глав регионов РФ в Москве проголосовал житель Тамбовской области, заявил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко. "В первую минуту проголосовал житель Тамбовской области", - сказал Костырко в ходе брифинга в общественном информационном центре города Москвы. В июле Московская городская избирательная комиссия рассмотрела просьбу курских коллег о создании участков для голосования иногородних горожан на выборах глав регионов в ходе единого дня голосования 12-14 сентября 2025 года. Участки работают в "точках притяжения" горожан, всего создано 14 избирательных участков на территории столицы. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
Первым на выборах в Москве проголосовал житель Тамбовской области

В Москве первым на выборах глав регионов проголосовал житель Тамбовской области

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Первым на выборах глав регионов РФ в Москве проголосовал житель Тамбовской области, заявил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.
"В первую минуту проголосовал житель Тамбовской области", - сказал Костырко в ходе брифинга в общественном информационном центре города Москвы.
В июле Московская городская избирательная комиссия рассмотрела просьбу курских коллег о создании участков для голосования иногородних горожан на выборах глав регионов в ходе единого дня голосования 12-14 сентября 2025 года. Участки работают в "точках притяжения" горожан, всего создано 14 избирательных участков на территории столицы.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
