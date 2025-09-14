https://ria.ru/20250914/moskva-2041780124.html

В Москве вторую ночь подряд зафиксировали заморозки

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Заморозки зафиксированы в столичном регионе вторую ночь подряд, минувшей ночью в подмосковных Черустях температура воздуха вновь опустилась ниже нуля градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Заморозки ударили в 11 регионах Европейской территории России в условиях непререкаемого господства антициклона и малооблачной тихой погоды минувшей ночью воздух на главной московской метеостанции ВДНХ остыл до плюс 6,7 градуса, в Бутово до плюс 4 градусов. В Подмосковье под утро на региональном полюсе холода снова ударил заморозок: в Черустях минус 0,3 градуса", - рассказал Тишковец.

