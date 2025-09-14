Рейтинг@Mail.ru
В Москве вторую ночь подряд зафиксировали заморозки
08:23 14.09.2025
В Москве вторую ночь подряд зафиксировали заморозки
В Москве вторую ночь подряд зафиксировали заморозки - РИА Новости, 14.09.2025
В Москве вторую ночь подряд зафиксировали заморозки
Заморозки зафиксированы в столичном регионе вторую ночь подряд, минувшей ночью в подмосковных Черустях температура воздуха вновь опустилась ниже нуля градусов,... РИА Новости, 14.09.2025
общество
россия
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Заморозки зафиксированы в столичном регионе вторую ночь подряд, минувшей ночью в подмосковных Черустях температура воздуха вновь опустилась ниже нуля градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Заморозки ударили в 11 регионах Европейской территории России в условиях непререкаемого господства антициклона и малооблачной тихой погоды минувшей ночью воздух на главной московской метеостанции ВДНХ остыл до плюс 6,7 градуса, в Бутово до плюс 4 градусов. В Подмосковье под утро на региональном полюсе холода снова ударил заморозок: в Черустях минус 0,3 градуса", - рассказал Тишковец.
россия
московская область (подмосковье)
общество, россия, московская область (подмосковье), евгений тишковец
Общество, Россия, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец
В Москве вторую ночь подряд зафиксировали заморозки

Заморозки ударили в одиннадцати регионах Европейской территории России

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Заморозки зафиксированы в столичном регионе вторую ночь подряд, минувшей ночью в подмосковных Черустях температура воздуха вновь опустилась ниже нуля градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Заморозки ударили в 11 регионах Европейской территории России в условиях непререкаемого господства антициклона и малооблачной тихой погоды минувшей ночью воздух на главной московской метеостанции ВДНХ остыл до плюс 6,7 градуса, в Бутово до плюс 4 градусов. В Подмосковье под утро на региональном полюсе холода снова ударил заморозок: в Черустях минус 0,3 градуса", - рассказал Тишковец.
ОбществоРоссияМосковская область (Подмосковье)Евгений Тишковец
 
 
Заголовок открываемого материала