В Москве обновился суточный рекорд атмосферного давления
07:21 14.09.2025
В Москве обновился суточный рекорд атмосферного давления
москва
михаил леус
общество
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Суточный рекорд высокого атмосферного давления обновлен в Москве второй день подряд, утром в воскресенье оно достигло 762 миллиметров ртутного столба, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Второй день подряд в Москве обновляется суточный рекорд высокого атмосферного давления. Как и ожидалось, уже в самом начале сегодняшних суток показания барометров, по данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, составляли 762 миллиметра ртутного столба, что выше прежнего рекорда 1949 года, составлявшего 758,6 миллиметра ртутного столба", - написал Леус в своем Telegram-канале. Синоптик отметил, что к 6 часам утра давление ещё немного подросло и барометры показали 762,1 миллиметра ртутного столба. "Скорее всего, это значение и будет максимумом атмосферного давления сегодняшнего дня, так как по прогнозам, показания барометров в течение воскресенья будут постепенно понижаться", - добавил он.
москва
москва, михаил леус, общество
Москва, Михаил Леус, Общество
В Москве обновился суточный рекорд атмосферного давления

Синоптик Леус: в Москве обновился суточный рекорд высокого атмосферного давления

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Суточный рекорд высокого атмосферного давления обновлен в Москве второй день подряд, утром в воскресенье оно достигло 762 миллиметров ртутного столба, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Второй день подряд в Москве обновляется суточный рекорд высокого атмосферного давления. Как и ожидалось, уже в самом начале сегодняшних суток показания барометров, по данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, составляли 762 миллиметра ртутного столба, что выше прежнего рекорда 1949 года, составлявшего 758,6 миллиметра ртутного столба", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что к 6 часам утра давление ещё немного подросло и барометры показали 762,1 миллиметра ртутного столба.
"Скорее всего, это значение и будет максимумом атмосферного давления сегодняшнего дня, так как по прогнозам, показания барометров в течение воскресенья будут постепенно понижаться", - добавил он.
Москва Михаил Леус Общество
 
 
