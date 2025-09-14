https://ria.ru/20250914/moskva-2041775482.html

В Москве обновился суточный рекорд атмосферного давления

москва

михаил леус

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829902252_0:81:3353:1967_1920x0_80_0_0_3c212176295beb6b0150f1afaafe3714.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Суточный рекорд высокого атмосферного давления обновлен в Москве второй день подряд, утром в воскресенье оно достигло 762 миллиметров ртутного столба, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Второй день подряд в Москве обновляется суточный рекорд высокого атмосферного давления. Как и ожидалось, уже в самом начале сегодняшних суток показания барометров, по данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, составляли 762 миллиметра ртутного столба, что выше прежнего рекорда 1949 года, составлявшего 758,6 миллиметра ртутного столба", - написал Леус в своем Telegram-канале. Синоптик отметил, что к 6 часам утра давление ещё немного подросло и барометры показали 762,1 миллиметра ртутного столба. "Скорее всего, это значение и будет максимумом атмосферного давления сегодняшнего дня, так как по прогнозам, показания барометров в течение воскресенья будут постепенно понижаться", - добавил он.

москва

2025

