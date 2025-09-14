https://ria.ru/20250914/moskalkova-2041855431.html
Москалькова рассказала о соблюдении избирательных прав россиян
Москалькова рассказала о соблюдении избирательных прав россиян - РИА Новости, 14.09.2025
Москалькова рассказала о соблюдении избирательных прав россиян
Избирательные права россиян соблюдаются, несмотря на "условия агрессии" и обстрелы, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. РИА Новости, 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Избирательные права россиян соблюдаются, несмотря на "условия агрессии" и обстрелы, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Большое количество людей сегодня реализуют свое право в условиях агрессии, обстрелов", - сказала Москалькова, выступая в информационном центре ЦИК РФ.
