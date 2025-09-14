Рейтинг@Mail.ru
Москалькова рассказала о соблюдении избирательных прав россиян - РИА Новости, 14.09.2025
16:05 14.09.2025 (обновлено: 16:15 14.09.2025)
Москалькова рассказала о соблюдении избирательных прав россиян
Москалькова рассказала о соблюдении избирательных прав россиян
Избирательные права россиян соблюдаются, несмотря на "условия агрессии" и обстрелы, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T16:05:00+03:00
2025-09-14T16:15:00+03:00
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Избирательные права россиян соблюдаются, несмотря на "условия агрессии" и обстрелы, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Большое количество людей сегодня реализуют свое право в условиях агрессии, обстрелов", - сказала Москалькова, выступая в информационном центре ЦИК РФ.
2025
1920
1920
true
Москалькова рассказала о соблюдении избирательных прав россиян

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Избирательные права россиян соблюдаются, несмотря на "условия агрессии" и обстрелы, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Большое количество людей сегодня реализуют свое право в условиях агрессии, обстрелов", - сказала Москалькова, выступая в информационном центре ЦИК РФ.
Москалькова рассказала о легитимности выборов в единый день голосования
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
