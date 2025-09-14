https://ria.ru/20250914/mosgorizbirkom-2041856400.html

В Мосгоризбиркоме рассказали о работе избирательных участков

В Мосгоризбиркоме рассказали о работе избирательных участков

В Мосгоризбиркоме рассказали о работе избирательных участков

Никаких замечаний по работе избирательных участков в Москве на выборах глав регионов РФ не поступало, наиболее активно голосуют жители Курской, Тамбовской и... РИА Новости, 14.09.2025

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Никаких замечаний по работе избирательных участков в Москве на выборах глав регионов РФ не поступало, наиболее активно голосуют жители Курской, Тамбовской и Брянской областей, заявил секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов. "Голосование идет полным ходом. На текущий момент проголосовали 13 тысяч избирателей от 19 субъектов. В топе три у нас Курская, Тамбовская и Брянская области. Избиратели этих субъектов наиболее активны. Техника и информационная система работают штатно. Никаких замечаний со стороны избирателей, наблюдателей, членов комиссии не поступало, тем более жалоб", - сказал Попов в ходе брифинга в общественном информационном центре города Москвы. В июле Московская городская избирательная комиссия рассмотрела просьбу курских коллег о создании участков для голосования иногородних горожан за глав регионов в ходе единого дня голосования 12-14 сентября 2025 года. Они работают в "точках притяжения" горожан, всего создано 14 избирательных участков на территории столицы. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.

